Процедуру ЕГЭ изменят после скандала с досмотром школьниц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В процедуру проведения ЕГЭ будут внесены изменения, заявила Ольга Казакова
В процедуру проведения ЕГЭ будут внесены изменения, заявила Ольга Казакова Фото:

После недавнего скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ, профильный комитет Госдумы по просвещению намерен внести в палату законопроект, предусматривающий изменения в порядке проведения экзамена. Об этом рассказала глава комитета Ольга Казакова.

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию», — передает слова Казаковой ТАСС. Такое решение последовало за появлением в социальных сетях жалоб учащихся на досмотры в пунктах проведения экзаменов перед ЕГЭ, зафиксированные, в частности, в Воронеже, Московской области и Чувашии.

В конце мая в Воронеже произошел неприятный инцидент. По словам местной жительницы, некоторые выпускницы перед экзаменом были вынуждены снимать нижнее белье, чтобы пройти через металлодетектор и сдать ЕГЭ, передает Life. Прокуратура начала расследование по этому поводу. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил мнение, что меры досмотра школьников перед ЕГЭ унижают учащихся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После недавнего скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ, профильный комитет Госдумы по просвещению намерен внести в палату законопроект, предусматривающий изменения в порядке проведения экзамена. Об этом рассказала глава комитета Ольга Казакова. «Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию», — передает слова Казаковой ТАСС. Такое решение последовало за появлением в социальных сетях жалоб учащихся на досмотры в пунктах проведения экзаменов перед ЕГЭ, зафиксированные, в частности, в Воронеже, Московской области и Чувашии. В конце мая в Воронеже произошел неприятный инцидент. По словам местной жительницы, некоторые выпускницы перед экзаменом были вынуждены снимать нижнее белье, чтобы пройти через металлодетектор и сдать ЕГЭ, передает Life. Прокуратура начала расследование по этому поводу. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил мнение, что меры досмотра школьников перед ЕГЭ унижают учащихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...