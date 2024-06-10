Процедуру ЕГЭ изменят после скандала с досмотром школьниц

После недавнего скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ, профильный комитет Госдумы по просвещению намерен внести в палату законопроект, предусматривающий изменения в порядке проведения экзамена. Об этом рассказала глава комитета Ольга Казакова.
«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию», — передает слова Казаковой ТАСС. Такое решение последовало за появлением в социальных сетях жалоб учащихся на досмотры в пунктах проведения экзаменов перед ЕГЭ, зафиксированные, в частности, в Воронеже, Московской области и Чувашии.
В конце мая в Воронеже произошел неприятный инцидент. По словам местной жительницы, некоторые выпускницы перед экзаменом были вынуждены снимать нижнее белье, чтобы пройти через металлодетектор и сдать ЕГЭ, передает Life. Прокуратура начала расследование по этому поводу. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил мнение, что меры досмотра школьников перед ЕГЭ унижают учащихся.
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