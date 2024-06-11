В ХМАО хирурги спасли жизни двум подросткам с серьезной патологией

В Сургуте (ХМАО) кардиохирурги выполнили две сложные операции подросткам с врожденной аномалией аорты. В окружном депздраве сообщили, что теперь пациенты смогут вести полноценную жизнь.
«В Сургуте эндоваскулярные хирурги выполнили две операции пациентам 16 и 17 лет с врождённой аномалией аорты — сужением главного сосуда человеческого организма. Операция очень непростая по своей ответственности. С помощью современных методов лечения люди с этим пороком могут вести полноценную жизнь», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Операция была выполнена сургутскими специалистами совместно со столичными коллегами. Пациентам были установлены баллонорасширяемые сосудистые стент-графты. Период восстановления занимает пять дней, поэтому в скором времени ребята будут выписаны домой.
Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы ранее спасли от смерти сорокалетнего мужчину, который надышался угарным газом, работая в своем гараже. Вероятность смерти пациента превышал 90%. В сознание он пришел только через три недели.
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