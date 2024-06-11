11 июня 2024

В ХМАО хирурги спасли жизни двум подросткам с серьезной патологией

© Служба новостей «URA.RU»
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После проведенных операций пациенты смогут вести полноценную жизнь
После проведенных операций пациенты смогут вести полноценную жизнь Фото:

В Сургуте (ХМАО) кардиохирурги выполнили две сложные операции подросткам с врожденной аномалией аорты. В окружном депздраве сообщили, что теперь пациенты смогут вести полноценную жизнь.

«В Сургуте эндоваскулярные хирурги выполнили две операции пациентам 16 и 17 лет с врождённой аномалией аорты — сужением главного сосуда человеческого организма. Операция очень непростая по своей ответственности. С помощью современных методов лечения люди с этим пороком могут вести полноценную жизнь», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Операция была выполнена сургутскими специалистами совместно со столичными коллегами. Пациентам были установлены баллонорасширяемые сосудистые стент-графты. Период восстановления занимает пять дней, поэтому в скором времени ребята будут выписаны домой.

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы ранее спасли от смерти сорокалетнего мужчину, который надышался угарным газом, работая в своем гараже. Вероятность смерти пациента превышал 90%. В сознание он пришел только через три недели.

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В Сургуте (ХМАО) кардиохирурги выполнили две сложные операции подросткам с врожденной аномалией аорты. В окружном депздраве сообщили, что теперь пациенты смогут вести полноценную жизнь. «В Сургуте эндоваскулярные хирурги выполнили две операции пациентам 16 и 17 лет с врождённой аномалией аорты — сужением главного сосуда человеческого организма. Операция очень непростая по своей ответственности. С помощью современных методов лечения люди с этим пороком могут вести полноценную жизнь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Операция была выполнена сургутскими специалистами совместно со столичными коллегами. Пациентам были установлены баллонорасширяемые сосудистые стент-графты. Период восстановления занимает пять дней, поэтому в скором времени ребята будут выписаны домой. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы ранее спасли от смерти сорокалетнего мужчину, который надышался угарным газом, работая в своем гараже. Вероятность смерти пациента превышал 90%. В сознание он пришел только через три недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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