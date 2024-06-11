11 июня 2024

Полпред Якушев поздравил сургутян с Днем России и 430-летием города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев отметил достижения Сургута, сказав, что с ними связаны большие надежды всего УрФО
Якушев отметил достижения Сургута, сказав, что с ними связаны большие надежды всего УрФО Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев записал для жителей Сургута видеопоздравление с 430-летием города и Днем России. Он отметил достижения муниципалитета и сказал, что с этим связаны большие надежды всего УрФО.

«Дорогие сургутяне, поздравляю вас с Днем России и 430-летием города! Символично, что Сургут — один из первых городов России — отмечает свой День Рождения 12 июня. … Город сегодня наполняется новыми смыслами и обретает новые перспективы — развиваются бизнес и наука, строится второй мост через Обь. С этими проектами связаны большие надежды всего УрФО», — сказал Якушев на видео. Оно опубликовано в telegram-канале администрации Сургута. 

Полпред также заметил, что, каждый раз, когда он приезжает в Сургут, нефтяная столица показывает, как сильно преобразилась, похорошела и выросла. По словам Якушева, это заслуга многих поколений сургутян, на чьей любви и держится город.

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев записал для жителей Сургута видеопоздравление с 430-летием города и Днем России. Он отметил достижения муниципалитета и сказал, что с этим связаны большие надежды всего УрФО. «Дорогие сургутяне, поздравляю вас с Днем России и 430-летием города! Символично, что Сургут — один из первых городов России — отмечает свой День Рождения 12 июня. … Город сегодня наполняется новыми смыслами и обретает новые перспективы — развиваются бизнес и наука, строится второй мост через Обь. С этими проектами связаны большие надежды всего УрФО», — сказал Якушев на видео. Оно опубликовано в telegram-канале администрации Сургута.  Полпред также заметил, что, каждый раз, когда он приезжает в Сургут, нефтяная столица показывает, как сильно преобразилась, похорошела и выросла. По словам Якушева, это заслуга многих поколений сургутян, на чьей любви и держится город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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