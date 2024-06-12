12 июня 2024

Выходцы из России арестованы в США за попытку экспорта спецтехники

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В США арестовали двух выходцев из России за экспорт снегоходов в обход санкций Фото:

В США задержали двух граждан родом из России, их обвиняют в попытке осуществить поставки снегоходов в РФ, нарушая при этом американское санкционное законодательство. Об этом сообщили в американском Минфине.

«Два гражданина США, рожденных в России, были арестованы за участие в сговоре с целью поставить в Россию предметы роскоши на 500 $ тыс.», — указано в официальном заявлении Министерства юстиции. Среди задержанных — житель штата Аляска Сергей Нефедов и житель штата Вашингтон Марк Шумович.

По данным ведомства, Нефедов и Шумович пытались экспортировать в Россию снегоходы и запчасти к ним, используя компанию-посредника в Гонконге, чтобы обойти экспортные ограничения США. Схема действовала с марта 2022 года по май 2023 года и предполагала сотрудничество с бизнесменами из России и Гонконга.

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В США задержали двух граждан родом из России, их обвиняют в попытке осуществить поставки снегоходов в РФ, нарушая при этом американское санкционное законодательство. Об этом сообщили в американском Минфине. «Два гражданина США, рожденных в России, были арестованы за участие в сговоре с целью поставить в Россию предметы роскоши на 500 $ тыс.», — указано в официальном заявлении Министерства юстиции. Среди задержанных — житель штата Аляска Сергей Нефедов и житель штата Вашингтон Марк Шумович. По данным ведомства, Нефедов и Шумович пытались экспортировать в Россию снегоходы и запчасти к ним, используя компанию-посредника в Гонконге, чтобы обойти экспортные ограничения США. Схема действовала с марта 2022 года по май 2023 года и предполагала сотрудничество с бизнесменами из России и Гонконга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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