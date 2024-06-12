В Челябинской области отменили буровзрывные работы из-за аномальной жары

В Ашинском районе Челябинской области отменены буровзрывные работы из-за аномальной жары. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с аномальными температурными условиями и с целью обеспечения комфортного и безопасного проезда по федеральной трассе перекрытие участка в Ашинском районе 13 июня осуществляться не будет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о реконструкции участка трассы М5.
Ранее URA.RU сообщало, что 13 июня на пять часов перекроют трассу М5 возле Аши. Метеорологи предупредили, что 13 и 14 июня столбики термометров поднимутся до +34 градусов.
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