12 июня 2024

В Челябинской области отменили буровзрывные работы из-за аномальной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркая погода внесла коррективы в работу дорожников
Жаркая погода внесла коррективы в работу дорожников Фото:

В Ашинском районе Челябинской области отменены буровзрывные работы из-за аномальной жары. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с аномальными температурными условиями и с целью обеспечения комфортного и безопасного проезда по федеральной трассе перекрытие участка в Ашинском районе 13 июня осуществляться не будет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о реконструкции участка трассы М5.

Ранее URA.RU сообщало, что 13 июня на пять часов перекроют трассу М5 возле Аши. Метеорологи предупредили, что 13 и 14 июня столбики термометров поднимутся до +34 градусов. 

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В Ашинском районе Челябинской области отменены буровзрывные работы из-за аномальной жары. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с аномальными температурными условиями и с целью обеспечения комфортного и безопасного проезда по федеральной трассе перекрытие участка в Ашинском районе 13 июня осуществляться не будет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о реконструкции участка трассы М5. Ранее URA.RU сообщало, что 13 июня на пять часов перекроют трассу М5 возле Аши. Метеорологи предупредили, что 13 и 14 июня столбики термометров поднимутся до +34 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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