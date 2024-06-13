DPA: ФРГ блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций

13 июня 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Евросоюз не может принять новый пакет санкций против России из-за Германии, пишут СМИ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкое правительство блокирует согласование нового санкционного пакета против России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. «Сомнения и пожелания внести поправки со стороны Берлина стали решающей причиной, почему санкционный пакет до сих пор не согласован. В последнее время возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», — говорится в материале. Новые ограничения направлены на усиление контроля над обходом санкций. Среди них и возможность закупать западные технологии для российского ОПК. Также Европа хочет вести ограничения по поводу экспорта СПГ из России. Однако новые санкции не устраивают Германию, которая против усиления ответственности предприятий за нарушение санкционного режима. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США хотят ввести ограничения, которые направлены против военно-промышленного комплекса РФ. Однако он не назвал сроки, когда они будут приняты. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничения всегда являются стимулом для развития, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкое правительство блокирует согласование нового санкционного пакета против России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. «Сомнения и пожелания внести поправки со стороны Берлина стали решающей причиной, почему санкционный пакет до сих пор не согласован. В последнее время возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», — говорится в материале. Новые ограничения направлены на усиление контроля над обходом санкций. Среди них и возможность закупать западные технологии для российского ОПК. Также Европа хочет вести ограничения по поводу экспорта СПГ из России. Однако новые санкции не устраивают Германию, которая против усиления ответственности предприятий за нарушение санкционного режима. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США хотят ввести ограничения, которые направлены против военно-промышленного комплекса РФ. Однако он не назвал сроки, когда они будут приняты. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничения всегда являются стимулом для развития, передает RT.