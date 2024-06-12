12 июня 2024

В Магнитогорске насмерть разбился мотоциклист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи (фото из архива)
Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи (фото из архива) Фото:

На проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба городского ГАИ.

«13 июня в 00:40 в районе дома 89 по проспекту Карла Маркса водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Митсубиси Легнум, при выезде со второстепенной дороги, осуществляя маневр левого поворота, не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по главной дороге. В результате ДТП 37-летний водитель мотоцикла Хонда VTX от полученных травм скончался в карете скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы ГАИ Магнитогорска, всего на территории города зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов. Семь из них с пострадавшими, два мотоциклиста погибли.

Водитель мотоцикла ехал по главной дороге
Водитель мотоцикла ехал по главной дороге
Фото:
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
Фото:

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На проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба городского ГАИ. «13 июня в 00:40 в районе дома 89 по проспекту Карла Маркса водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Митсубиси Легнум, при выезде со второстепенной дороги, осуществляя маневр левого поворота, не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по главной дороге. В результате ДТП 37-летний водитель мотоцикла Хонда VTX от полученных травм скончался в карете скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным пресс-службы ГАИ Магнитогорска, всего на территории города зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов. Семь из них с пострадавшими, два мотоциклиста погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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