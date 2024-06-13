Кандидат в челябинские губернаторы Щербаков озвучил лозунг для выборов

Кандидат в челябинские губернаторы Щербаков должен собрать 264 подписи депутатов
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Ярослав Щербаков должен собрать за три недели 264 подписи депутатов региона
Ярослав Щербаков должен собрать за три недели 264 подписи депутатов региона Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Кандидат в губернаторы Челябинской области от регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков сообщил свой лозунг на предстоящих выборах. Об этом Щербаков написал на своей странице в соцсети. Кроме того, он за три недели должен собрать 264 подписи депутатов региона в свою поддержку.

«Сегодня подал документы на выдвижение в облизбирком и открыл избирательный счет. До 4 июля мне надо будет собрать 264 подписи муниципальных депутатов по всей Челябинской области в поддержку своего выдвижения. Выдвинулся я за мир, свободу и здоровые перемены для Челябинской области!» — сообщил Щербаков на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Кандидат в губернаторы отметил, что надеется на поддержку своих избирателей. Он пообещал уже завтра, 14 июня, представить подробный план действия, участие в котором сможет принять каждый желающий. «Теперь только вперед!» — добавил Щербаков.

Ранее URA.RU сообщало, что действующий губернатор Алексей Текслер первым заявил, что примет участие в выборах губернатора. Его решение поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Само голосование будет идти два дня — 7 и 8 сентября. лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков стал первым соперником Текслера. Кандидатом от партии «Зеленая альтернатива» выступил зампредседателя партии Степан Соловьев. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября.

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Кандидат в губернаторы Челябинской области от регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков сообщил свой лозунг на предстоящих выборах. Об этом Щербаков написал на своей странице в соцсети. Кроме того, он за три недели должен собрать 264 подписи депутатов региона в свою поддержку. «Сегодня подал документы на выдвижение в облизбирком и открыл избирательный счет. До 4 июля мне надо будет собрать 264 подписи муниципальных депутатов по всей Челябинской области в поддержку своего выдвижения. Выдвинулся я за мир, свободу и здоровые перемены для Челябинской области!» — сообщил Щербаков на своей станице в соцсети «ВКонтакте». Кандидат в губернаторы отметил, что надеется на поддержку своих избирателей. Он пообещал уже завтра, 14 июня, представить подробный план действия, участие в котором сможет принять каждый желающий. «Теперь только вперед!» — добавил Щербаков. Ранее URA.RU сообщало, что действующий губернатор Алексей Текслер первым заявил, что примет участие в выборах губернатора. Его решение поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Само голосование будет идти два дня — 7 и 8 сентября. лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков стал первым соперником Текслера. Кандидатом от партии «Зеленая альтернатива» выступил зампредседателя партии Степан Соловьев. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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