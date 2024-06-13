13 июня 2024

Пермская школьница не ожидала, что сдаст ЕГЭ по химии на 100 баллов

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка сдавала ЕГЭ по химии
Девушка сдавала ЕГЭ по химии Фото:

Школьница из Перми Дарина Копылова удивилась тому, что сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Реакцию девушки опубликовал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Я была уверена в своих силах, но думала, что напишу ЕГЭ на 80 баллов. Увидеть 100 баллов я не ожидала», — поделился словами школьницы градоначальник. Дарина рассказала, что планирует учиться в Перми и хочет стать сотрудницей лаборатории.

Девушка сообщила, что любовь к химии у нее появилась в 8 классе. Это произошло благодаря чуткости преподавателя.

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Школьница из Перми Дарина Копылова удивилась тому, что сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Реакцию девушки опубликовал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Я была уверена в своих силах, но думала, что напишу ЕГЭ на 80 баллов. Увидеть 100 баллов я не ожидала», — поделился словами школьницы градоначальник. Дарина рассказала, что планирует учиться в Перми и хочет стать сотрудницей лаборатории. Девушка сообщила, что любовь к химии у нее появилась в 8 классе. Это произошло благодаря чуткости преподавателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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