Пермская школьница не ожидала, что сдаст ЕГЭ по химии на 100 баллов

Девушка сдавала ЕГЭ по химии
Школьница из Перми Дарина Копылова удивилась тому, что сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Реакцию девушки опубликовал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«Я была уверена в своих силах, но думала, что напишу ЕГЭ на 80 баллов. Увидеть 100 баллов я не ожидала», — поделился словами школьницы градоначальник. Дарина рассказала, что планирует учиться в Перми и хочет стать сотрудницей лаборатории.
Девушка сообщила, что любовь к химии у нее появилась в 8 классе. Это произошло благодаря чуткости преподавателя.
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