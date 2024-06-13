Власти Сургута ввели особый противопожарный режим

В лесах Сургута установлен особый противопожарный режим
Администрация Сургута установила на территории городских лесов повышенный класс пожарной опасности с 14 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 14.06.2024 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — сообщается на сайте мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО погиб охотник из-за разведенного в лесу костра. Его товарищ получил травмы.
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