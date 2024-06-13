13 июня 2024

Власти Сургута ввели особый противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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В лесах Сургута установлен особый противопожарный режим
В лесах Сургута установлен особый противопожарный режим Фото:

Администрация Сургута установила на территории городских лесов повышенный класс пожарной опасности с 14 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 14.06.2024 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО погиб охотник из-за разведенного в лесу костра. Его товарищ получил травмы.

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Администрация Сургута установила на территории городских лесов повышенный класс пожарной опасности с 14 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 14.06.2024 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — сообщается на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО погиб охотник из-за разведенного в лесу костра. Его товарищ получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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