Германия открыла главный футбольный турнир лета, обыграв Шотландию

ЧЕ-2024 проходит в Германии
В Германии стартовал Чемпионат Европы 2024 года. В матче открытия встретилась страна-хозяйка с Шотландией. Встреча закончилась 5:1 в пользу немцев, следует из эфира трансляции.
В матче открытиz отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Никлас Фюлькруг, Эмре Джан за сборную Германии. Счет стал 5:1 после того, как немецкий футболист Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота, следует из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ».
Чемпионат Европы по футболу — главный футбольный турнир лета 2024 года. Он проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.
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