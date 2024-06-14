Германия открыла главный футбольный турнир лета, обыграв Шотландию

Германия обыграла Шотландию на Чемпионате Европы

15 июня 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

ЧЕ-2024 проходит в Германии Фото: Илья Московец © URA.RU В Германии стартовал Чемпионат Европы 2024 года. В матче открытия встретилась страна-хозяйка с Шотландией. Встреча закончилась 5:1 в пользу немцев, следует из эфира трансляции. В матче открытиz отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Никлас Фюлькруг, Эмре Джан за сборную Германии. Счет стал 5:1 после того, как немецкий футболист Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота, следует из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ». Чемпионат Европы по футболу — главный футбольный турнир лета 2024 года. Он проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии стартовал Чемпионат Европы 2024 года. В матче открытия встретилась страна-хозяйка с Шотландией. Встреча закончилась 5:1 в пользу немцев, следует из эфира трансляции. В матче открытиz отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Никлас Фюлькруг, Эмре Джан за сборную Германии. Счет стал 5:1 после того, как немецкий футболист Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота, следует из эфира трансляции на телеканале «Матч ТВ». Чемпионат Европы по футболу — главный футбольный турнир лета 2024 года. Он проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.