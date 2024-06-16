В Ростовской гордуме предположили, что после захвата заложников в СИЗО-1 будут перестановки в ФСИН

Депутат Ростовской гордумы Смирнов: ожидается смена руководства местного ГУФСИН

16 июня 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Из-за того, что заключенные захватили сотрудников СИЗО-1, в ростовском ГУФСИН ожидается смена руководства. Об этом заявил депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов. «Я думаю, что после этих событий, видимо, нас ждет смена руководства в [ростовском управлении] ФСИН. Безусловно», — заявил Сергей Смирнов, его слова приводит RTVI. Он также объяснил, почему заключенным удалось осуществить свой план. По его словам, в СИЗО, которое рассчитано 400 человек, сейчас находятся 900, а персоналу не хватает сотрудников. Помимо этого, каким-то образом у обвиняемых оказались холодное оружие и рации, с помощью которой они поддерживали контакт. В ходе спецоперации захватившие заложников были ликвидированы. Сотрудники СИЗО освобождены. По данным Росгвардии, они не пострадали. После этого у заключенных в СИЗО-1 начались обыски. Идет поиск запрещенных предметов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что захват заложников произошел из-за проблем в самой системе ФСИН, передает «Национальная служба новостей».