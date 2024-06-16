В Ростовской гордуме предположили, что после захвата заложников в СИЗО-1 будут перестановки в ФСИН

Депутат Ростовской гордумы Смирнов: ожидается смена руководства местного ГУФСИН
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СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Захватившие заложников в СИЗО-1 были ликвидированы Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Из-за того, что заключенные захватили сотрудников СИЗО-1, в ростовском ГУФСИН ожидается смена руководства. Об этом заявил депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов.

«Я думаю, что после этих событий, видимо, нас ждет смена руководства в [ростовском управлении] ФСИН. Безусловно», — заявил Сергей Смирнов, его слова приводит RTVI.

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Он также объяснил, почему заключенным удалось осуществить свой план. По его словам, в СИЗО, которое рассчитано 400 человек, сейчас находятся 900, а персоналу не хватает сотрудников. Помимо этого, каким-то образом у обвиняемых оказались холодное оружие и рации, с помощью которой они поддерживали контакт.

В ходе спецоперации захватившие заложников были ликвидированы. Сотрудники СИЗО освобождены. По данным Росгвардии, они не пострадали.

После этого у заключенных в СИЗО-1 начались обыски. Идет поиск запрещенных предметов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что захват заложников произошел из-за проблем в самой системе ФСИН, передает «Национальная служба новостей».

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Из-за того, что заключенные захватили сотрудников СИЗО-1, в ростовском ГУФСИН ожидается смена руководства. Об этом заявил депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов. «Я думаю, что после этих событий, видимо, нас ждет смена руководства в [ростовском управлении] ФСИН. Безусловно», — заявил Сергей Смирнов, его слова приводит RTVI. Он также объяснил, почему заключенным удалось осуществить свой план. По его словам, в СИЗО, которое рассчитано 400 человек, сейчас находятся 900, а персоналу не хватает сотрудников. Помимо этого, каким-то образом у обвиняемых оказались холодное оружие и рации, с помощью которой они поддерживали контакт. В ходе спецоперации захватившие заложников были ликвидированы. Сотрудники СИЗО освобождены. По данным Росгвардии, они не пострадали. После этого у заключенных в СИЗО-1 начались обыски. Идет поиск запрещенных предметов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что захват заложников произошел из-за проблем в самой системе ФСИН, передает «Национальная служба новостей».
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