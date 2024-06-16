16 июня 2024

На пляжах Челябинска помощь спасателей потребовалась 121 отдыхающему

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Помощь спасателей потребовалась 121 челябинцу
Помощь спасателей потребовалась 121 челябинцу Фото:

В Челябинске на муниципальных пляжах за неделю помощь потребовалась 121 отдыхающему, девять из них спасатели вытащили из воды. Об этом 17 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов.

«На пляжах города за неделю отдохнули 23 тысячи челябинца. Первая помощь спасателями оказана 112 отдыхающим, еще девять человек было спасено из воды», — уточнил Астахов.

Вице-мэр также отметил, что в городе зафиксированы и утонувшие. Число смертей Астахов не уточнил, но сообщил, что все трагические случаи произошли в неразрешенных для купания местах.

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В Челябинске на муниципальных пляжах за неделю помощь потребовалась 121 отдыхающему, девять из них спасатели вытащили из воды. Об этом 17 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов. «На пляжах города за неделю отдохнули 23 тысячи челябинца. Первая помощь спасателями оказана 112 отдыхающим, еще девять человек было спасено из воды», — уточнил Астахов. Вице-мэр также отметил, что в городе зафиксированы и утонувшие. Число смертей Астахов не уточнил, но сообщил, что все трагические случаи произошли в неразрешенных для купания местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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