Более пяти тысяч екатеринбуржцев пострадали от укусов клещей

В Екатеринбурге с начала сезона клещей (25 марта) зафиксировали 5,2 тысячи жителей, пострадавших от их укусов. Из общего числа исследованных особей 19 были энцефалитными, а 65 оказались переносчиками лайм-боррелиоза, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации.
«На сегодняшний день в Екатеринбурге зарегистрировано более 5200 обращений с укусами членистоногих: в 19 случаях клещи были энцефалитными, в 65 — переносчиками лайм-боррелиоза», — сказал специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. Он отметил, что данные показатели ниже прошлогодних, но высокая активность клещей сохраняется.
По словам специалиста, высокая температура в Екатеринбурге ускоряет развитие цикла клещей. «Надеюсь, в июле их активность снизится, но случаи укусов клещей регистрируются вплоть до октября», — пояснил Харитонов.
Если брать статистику по региону, то пострадавших от укусов на 11 июня зафиксировано 15,4 тысячи человек. В мае наибольшее число пострадавших от укусов клещей по РФ зафиксировали в Свердловской области.
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