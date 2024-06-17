Мигрант пытался подкупить челябинского полицейского

На вокзале в Челябинске уроженец Узбекистана, нарушивший правила миграционного учета, пытался подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности. Как сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сотрудник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа руководству.
«Желая избежать ответственности, уроженец Узбекистана предложил сотруднику патрульно-постовой службы полиции взятку в размере 1,5 тысячи рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался и незамедлительно сообщил о произошедшем своему руководству. Злоумышленник был задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
На территории РФ уроженец Узбекистана проживал в Башкортостане. Из Челябинска он пытался попасть на родину. Но при проверке документов выяснилось, что срок пребывания в России у него истек еще в октябре 2023 года. С тех пор он находился в стране нелегально. Когда его доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ) он попытался откупиться.
«В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (попытка дачи взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Время до суда уроженец Узбекистана проведет под подпиской о невыезде», — добавили в пресс-службе ведомства.
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