17 июня 2024

Мигрант пытался подкупить челябинского полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении уроженца Узбекистана возбуждено уголовное дело
В отношении уроженца Узбекистана возбуждено уголовное дело Фото:

На вокзале в Челябинске уроженец Узбекистана, нарушивший правила миграционного учета, пытался подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности. Как сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сотрудник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа руководству.

«Желая избежать ответственности, уроженец Узбекистана предложил сотруднику патрульно-постовой службы полиции взятку в размере 1,5 тысячи рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался и незамедлительно сообщил о произошедшем своему руководству. Злоумышленник был задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

На территории РФ уроженец Узбекистана проживал в Башкортостане. Из Челябинска он пытался попасть на родину. Но при проверке документов выяснилось, что срок пребывания в России у него истек еще в октябре 2023 года. С тех пор он находился в стране нелегально. Когда его доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ) он попытался откупиться.

«В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (попытка дачи взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Время до суда уроженец Узбекистана проведет под подпиской о невыезде», — добавили в пресс-службе ведомства.

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На вокзале в Челябинске уроженец Узбекистана, нарушивший правила миграционного учета, пытался подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности. Как сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сотрудник от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа руководству. «Желая избежать ответственности, уроженец Узбекистана предложил сотруднику патрульно-постовой службы полиции взятку в размере 1,5 тысячи рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался и незамедлительно сообщил о произошедшем своему руководству. Злоумышленник был задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. На территории РФ уроженец Узбекистана проживал в Башкортостане. Из Челябинска он пытался попасть на родину. Но при проверке документов выяснилось, что срок пребывания в России у него истек еще в октябре 2023 года. С тех пор он находился в стране нелегально. Когда его доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ) он попытался откупиться. «В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (попытка дачи взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Время до суда уроженец Узбекистана проведет под подпиской о невыезде», — добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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