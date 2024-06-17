17 июня 2024

В екатеринбургской больнице умер младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, игрушки, погремушки
Умершему мальчику был один месяц Фото:

В детской больнице №15 Екатеринбурга скончался младенец, которому был один месяц. Ребенок поступил туда с кишечной инфекцией, сообщил URA.RU источник.

«Малыш вместе с мамой поступил 14 июня в инфекционное отделение с диагнозом „кишечная инфекция“. На следующее утро во время обхода врачи заметили, что его состояние ухудшилось. Было решено срочно перевести пациента в детскую областную больницу, но во время взятия крови ребенок перестал подавать признаки жизни. Медики пытались его спасти, проводили реанимацию, но мальчик умер», — сказал собеседник агентства.

Точную причину смерти младенца должна установить судмедэкспертиза. Делом занимается следственный комитет. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария по теме.

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В детской больнице №15 Екатеринбурга скончался младенец, которому был один месяц. Ребенок поступил туда с кишечной инфекцией, сообщил URA.RU источник. «Малыш вместе с мамой поступил 14 июня в инфекционное отделение с диагнозом „кишечная инфекция“. На следующее утро во время обхода врачи заметили, что его состояние ухудшилось. Было решено срочно перевести пациента в детскую областную больницу, но во время взятия крови ребенок перестал подавать признаки жизни. Медики пытались его спасти, проводили реанимацию, но мальчик умер», — сказал собеседник агентства. Точную причину смерти младенца должна установить судмедэкспертиза. Делом занимается следственный комитет. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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