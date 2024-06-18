В Челябинской области поставят на учет всех потребителей воды

Дефицит воды Челябинской области не грозит, но контроль за ее потреблением необходимо усилить. К такому выводу пришли депутаты областного заксобрания на заседании комитета по экологии и природопользованию, сообщили 19 июня в пресс-службе ЗСО.
«На заседании комитета мы обратили особое внимание на прекращение нелегитимного забора водных ресурсов. Вода играет важную роль в природе и жизни человека, поэтому необходимо навести порядок в сфере водопользования, прекратить ее нелегитимное потребление. Нужно выявить и поставить на учет всех потребителей воды. Комитет также рекомендовал ряду ведомств усилить контроль за оформлением разрешительной документации на забор водных ресурсов», — прокомментировал председатель комитета Михаил Махов.
В регионе ведется мониторинг за наполняемостью 19 водных объектов. В настоящее время дефицита водных ресурсов нет. Крупнейшее в регионе Аргазинское водохранилище наполнено на 63% от его полной емкости. Осенью прошлого года этот показатель составлял около 48%.
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