18 июня 2024

В Челябинской области поставят на учет всех потребителей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Махов констатировал отсутствие дефицита воды в регионе
Михаил Махов констатировал отсутствие дефицита воды в регионе Фото:

Дефицит воды Челябинской области не грозит, но контроль за ее потреблением необходимо усилить. К такому выводу пришли депутаты областного заксобрания на заседании комитета по экологии и природопользованию, сообщили 19 июня в пресс-службе ЗСО.

«На заседании комитета мы обратили особое внимание на прекращение нелегитимного забора водных ресурсов. Вода играет важную роль в природе и жизни человека, поэтому необходимо навести порядок в сфере водопользования, прекратить ее нелегитимное потребление. Нужно выявить и поставить на учет всех потребителей воды. Комитет также рекомендовал ряду ведомств усилить контроль за оформлением разрешительной документации на забор водных ресурсов», — прокомментировал председатель комитета Михаил Махов.

В регионе ведется мониторинг за наполняемостью 19 водных объектов. В настоящее время дефицита водных ресурсов нет. Крупнейшее в регионе Аргазинское водохранилище наполнено на 63% от его полной емкости. Осенью прошлого года этот показатель составлял около 48%.

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Дефицит воды Челябинской области не грозит, но контроль за ее потреблением необходимо усилить. К такому выводу пришли депутаты областного заксобрания на заседании комитета по экологии и природопользованию, сообщили 19 июня в пресс-службе ЗСО. «На заседании комитета мы обратили особое внимание на прекращение нелегитимного забора водных ресурсов. Вода играет важную роль в природе и жизни человека, поэтому необходимо навести порядок в сфере водопользования, прекратить ее нелегитимное потребление. Нужно выявить и поставить на учет всех потребителей воды. Комитет также рекомендовал ряду ведомств усилить контроль за оформлением разрешительной документации на забор водных ресурсов», — прокомментировал председатель комитета Михаил Махов. В регионе ведется мониторинг за наполняемостью 19 водных объектов. В настоящее время дефицита водных ресурсов нет. Крупнейшее в регионе Аргазинское водохранилище наполнено на 63% от его полной емкости. Осенью прошлого года этот показатель составлял около 48%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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