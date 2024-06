В Челябинске отменили показ мистического шоу о средневековье

Новая дата проведения мистического шоу неизвестна Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске мистическое шоу Mirror of Enigma, запланированное на 25 июня, перенесли на другую дату. О том, когда проведут средневековый рок-концерт, пока неизвестно, сообщили в городских зрелищных кассах. «Концерт Mirror of Enigma, запланированный на 25 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — сообщили на официальном сайте зрелищных касс. Продажу билетов на шоу приостановили. Труппа исполнит свои произведения и хиты Rammstein, The Beatles, Duran Duran, Enigma и Depeche Mode. Представление театрализуют, показав мистику, легенды и жизнь средневековья. Главную героиню — Королеву — исполнит полуфиналистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко. На сцену также выйдет хор Voices Of Enigma. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

