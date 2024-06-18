18 июня 2024

В Челябинске отменили показ мистического шоу о средневековье

Концерт Mirror of Enigma в Челябинске перенесли на неопределенное время
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая дата проведения мистического шоу неизвестна
Новая дата проведения мистического шоу неизвестна Фото:

В Челябинске мистическое шоу Mirror of Enigma, запланированное на 25 июня, перенесли на другую дату. О том, когда проведут средневековый рок-концерт, пока неизвестно, сообщили в городских зрелищных кассах.

«Концерт Mirror of Enigma, запланированный на 25 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — сообщили на официальном сайте зрелищных касс. Продажу билетов на шоу приостановили.

Труппа исполнит свои произведения и хиты Rammstein, The Beatles, Duran Duran, Enigma и Depeche Mode. Представление театрализуют, показав мистику, легенды и жизнь средневековья. Главную героиню — Королеву — исполнит полуфиналистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко. На сцену также выйдет хор Voices Of Enigma.

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В Челябинске мистическое шоу Mirror of Enigma, запланированное на 25 июня, перенесли на другую дату. О том, когда проведут средневековый рок-концерт, пока неизвестно, сообщили в городских зрелищных кассах. «Концерт Mirror of Enigma, запланированный на 25 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — сообщили на официальном сайте зрелищных касс. Продажу билетов на шоу приостановили. Труппа исполнит свои произведения и хиты Rammstein, The Beatles, Duran Duran, Enigma и Depeche Mode. Представление театрализуют, показав мистику, легенды и жизнь средневековья. Главную героиню — Королеву — исполнит полуфиналистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко. На сцену также выйдет хор Voices Of Enigma.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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