19 июня 2024

Екатеринбуржцы скупают кондиционеры и вентиляторы

В Екатеринбурге в четыре раза увеличились продажи кондиционеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на повышение спроса, цена кондиционеров снизилась на 2%
Несмотря на повышение спроса, цена кондиционеров снизилась на 2% Фото:

Продажи кондиционеров в Екатеринбурге увеличились в четыре раза за год. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито», эксперты проанализировали продажи устройств для поддержания оптимального климата дома и сравнили их с данными за 2023 год. 

«Продажи кондиционеров в Екатеринбурге в период с 2023 года по 2024 год выросли в четыре раза. Доля продаж в этой категории составила 53%», — говорится в пресс-релизе компании. 

Цена на кондиционеры снизилась на 2%. Пользователи «Авито» чаще всего выбирают новые устройства, средняя цена на них — 17 тысяч рублей. Подержанные кондиционеры стоят в среднем 13 тысяч рублей. 

На втором месте по доле продаж оказались вентиляторы, их покупают в пять раз чаще, а цены упали на 21%. Стоимость новых вентиляторов в среднем составляет 3 тысячи рублей, а бывших в использовании — 2 тысячи рублей. 

Доля от продаж очистителей воздуха составила 6%, их покупали на 51% чаще. Устройства необходимы для фильтрации, обеззараживания и охлаждения воздуха. Подержанная техника стоит около 3 тысяч рублей, а новая — в среднем 8 тысяч рублей. 

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Продажи кондиционеров в Екатеринбурге увеличились в четыре раза за год. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито», эксперты проанализировали продажи устройств для поддержания оптимального климата дома и сравнили их с данными за 2023 год.  «Продажи кондиционеров в Екатеринбурге в период с 2023 года по 2024 год выросли в четыре раза. Доля продаж в этой категории составила 53%», — говорится в пресс-релизе компании.  Цена на кондиционеры снизилась на 2%. Пользователи «Авито» чаще всего выбирают новые устройства, средняя цена на них — 17 тысяч рублей. Подержанные кондиционеры стоят в среднем 13 тысяч рублей.  На втором месте по доле продаж оказались вентиляторы, их покупают в пять раз чаще, а цены упали на 21%. Стоимость новых вентиляторов в среднем составляет 3 тысячи рублей, а бывших в использовании — 2 тысячи рублей.  Доля от продаж очистителей воздуха составила 6%, их покупали на 51% чаще. Устройства необходимы для фильтрации, обеззараживания и охлаждения воздуха. Подержанная техника стоит около 3 тысяч рублей, а новая — в среднем 8 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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