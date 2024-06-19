Екатеринбуржцы скупают кондиционеры и вентиляторы

Продажи кондиционеров в Екатеринбурге увеличились в четыре раза за год. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито», эксперты проанализировали продажи устройств для поддержания оптимального климата дома и сравнили их с данными за 2023 год.
«Продажи кондиционеров в Екатеринбурге в период с 2023 года по 2024 год выросли в четыре раза. Доля продаж в этой категории составила 53%», — говорится в пресс-релизе компании.
Цена на кондиционеры снизилась на 2%. Пользователи «Авито» чаще всего выбирают новые устройства, средняя цена на них — 17 тысяч рублей. Подержанные кондиционеры стоят в среднем 13 тысяч рублей.
На втором месте по доле продаж оказались вентиляторы, их покупают в пять раз чаще, а цены упали на 21%. Стоимость новых вентиляторов в среднем составляет 3 тысячи рублей, а бывших в использовании — 2 тысячи рублей.
Доля от продаж очистителей воздуха составила 6%, их покупали на 51% чаще. Устройства необходимы для фильтрации, обеззараживания и охлаждения воздуха. Подержанная техника стоит около 3 тысяч рублей, а новая — в среднем 8 тысяч рублей.
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