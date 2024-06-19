В главном парке Копейска спилят больше двухсот деревьев

В копейском парке Победы под Челябинском спилят 219 аварийных деревьев. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«По акту, подписанному отделом экологии, будет удалено 219 усохших, больных и аварийных деревьев. Вместо них будет произведена высадка новых крупномерных здоровых деревьев в количестве, превышающем удаленные», — цитируют в пресс-службе коммерческого директора подрядной организации Алексея Глагольева.
По словам представителя подрядчика, в парке высадят шаровидную и мелколистную иву, сосну, ясень, рябину и декоративные яблони. Деревья высадят вдоль проложенных пешеходных дорожек.
Помимо удаления больных деревьев, будут приняты меры по спасению здоровых. Дело в том, что в парке проведено выравнивание территории, после чего часть деревьев оказалась на холмах или в низинах. В итоге возникла необходимость в окапывании их прикорневых шеек. По словам подрядчика, таким образом деревья смогут выжить.
Парк Победы — самый большой в Копейске. Его площадь составляет около 70 гектаров. Парк расположен вдоль проспекта Победы, соединяющего Челябинск с его городом-спутником. На территории парка есть одна из лучших в стране велодорожек, где регулярно проводятся соревнования по велоспорту. Сейчас в парке ведется масштабная реконструкция, растянувшаяся на два года. В этом сезоне работы должны завершиться.
Решение о реконструкции в 2022 году принял губернатор Алексей Текслер. В парке появится сцена, которой здесь никогда не было. По замыслу, после окончания реконструкции тут будут проходить основные городские массовые мероприятия, которые ранее проводились на площади Трудовой славы. Площадь уже не вмещает всех желающих. На ней также ведется реконструкция.
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