ФСБ пресекла «продажу» должности в свердловском МЧС

Задержан сотрудник института МЧС, обещавший повышение за взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник института МЧС взял деньги за карьерный рост (архивное фото) Фото:

Оперативники свердловского управления ФСБ совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД вычислили сотрудника «Уральского института ГПС МЧС России», который взял взятку. За деньги он обещал повышение лейтенанту до начальника караула. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Инженер-программист факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации пообещал сотруднице МЧС, что поможет с повышением ее знакомому — лейтенанту внутренней службы. За 156 тысяч рублей он обещал „организовать“ ему должность начальника караула», — рассказал источник.

Женщина перечислила деньги, однако программист не собирался помогать лейтенанту и просто потратил полученную взятку на свои нужды. События происходили еще в прошлом году, однако уголовное дело возбуждено только в июне 2024-го. В данный момент программист находится под подпиской о невыезде. Силовики от официальных комментариев воздерживаются.

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Оперативники свердловского управления ФСБ совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД вычислили сотрудника «Уральского института ГПС МЧС России», который взял взятку. За деньги он обещал повышение лейтенанту до начальника караула. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Инженер-программист факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации пообещал сотруднице МЧС, что поможет с повышением ее знакомому — лейтенанту внутренней службы. За 156 тысяч рублей он обещал „организовать“ ему должность начальника караула», — рассказал источник. Женщина перечислила деньги, однако программист не собирался помогать лейтенанту и просто потратил полученную взятку на свои нужды. События происходили еще в прошлом году, однако уголовное дело возбуждено только в июне 2024-го. В данный момент программист находится под подпиской о невыезде. Силовики от официальных комментариев воздерживаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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