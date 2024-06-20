ФСБ пресекла «продажу» должности в свердловском МЧС

Оперативники свердловского управления ФСБ совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД вычислили сотрудника «Уральского института ГПС МЧС России», который взял взятку. За деньги он обещал повышение лейтенанту до начальника караула. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Инженер-программист факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации пообещал сотруднице МЧС, что поможет с повышением ее знакомому — лейтенанту внутренней службы. За 156 тысяч рублей он обещал „организовать“ ему должность начальника караула», — рассказал источник.
Женщина перечислила деньги, однако программист не собирался помогать лейтенанту и просто потратил полученную взятку на свои нужды. События происходили еще в прошлом году, однако уголовное дело возбуждено только в июне 2024-го. В данный момент программист находится под подпиской о невыезде. Силовики от официальных комментариев воздерживаются.
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