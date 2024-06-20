Прокурор пригрозил уголовным делом топ-чиновнику Екатеринбурга

Главу транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Ощепкова отчитал прокурор

20 июня 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Артема Варданяна возмутила ситуация с неоплаченными парковками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зампрокурора Екатеринбурга Артем Варданян пригрозил уголовным делом председателю транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Игорю Ощепкову за то, что чиновники допустили уход от штрафов тысяч горожан, не плативших за парковку. Скандал разгорелся на заседании муниципальной Общественной палаты, передает корреспондент URA.RU. Выяснилось, что нарушителей мэрия не штрафовала с октября 2023-го по февраль 2024 года — из-за того, что ГИБДД не предоставляла данные о нарушителях. «Сколько человек ушло от ответственности?» — спросил Варданян. «Много. В тысячах исчисляется», — ответил Ощепков. «Мне по халатности поставить вопрос по вам или что? Давайте решим это, в уголовную плоскость вынесем. Нет информации от ГИБДД, органы прокуратуры надзирают за этим. Дорогу вы знаете. Пришли, сказали, что такая проблема есть, мы разобрались», — заявил Варданян. Ощепков заверил, что коммуникация с Госавтоинспекцией уже налажена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампрокурора Екатеринбурга Артем Варданян пригрозил уголовным делом председателю транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Игорю Ощепкову за то, что чиновники допустили уход от штрафов тысяч горожан, не плативших за парковку. Скандал разгорелся на заседании муниципальной Общественной палаты, передает корреспондент URA.RU. Выяснилось, что нарушителей мэрия не штрафовала с октября 2023-го по февраль 2024 года — из-за того, что ГИБДД не предоставляла данные о нарушителях. «Сколько человек ушло от ответственности?» — спросил Варданян. «Много. В тысячах исчисляется», — ответил Ощепков. «Мне по халатности поставить вопрос по вам или что? Давайте решим это, в уголовную плоскость вынесем. Нет информации от ГИБДД, органы прокуратуры надзирают за этим. Дорогу вы знаете. Пришли, сказали, что такая проблема есть, мы разобрались», — заявил Варданян. Ощепков заверил, что коммуникация с Госавтоинспекцией уже налажена.