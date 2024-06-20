Подрядчик «Роснефти» в ХМАО платит сотрудникам 50 тысяч рублей за вербовку персонала

Сотрудники геологической фирмы из ХМАО получают 50 тысяч рублей за вербовку
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники геологической фирмы из ХМАО получают 50 тысяч рублей за вербовку специалистов
Сотрудники геологической фирмы из ХМАО получают 50 тысяч рублей за вербовку специалистов Фото:

Сотрудники компании «Когалымгеофизика», которая сотрудничает с дочерними обществами «Роснефти» в ХМАО, получают денежное вознаграждение за привлечение специалистов в коллектив. За каждого приведенного на предприятие работника фирма выплачивает вербовщику 50 тысяч рублей.

«„Когалымгеофизика“ выплачивает сотрудникам бонус за привлечение новых работников. Можно получить 50 тысяч рублей, если приведенный тобой специалист проработает год», — сообщил URA.RU представитель компании.

Вознаграждение выплачивают в три этапа. Когда привлеченный сотрудник проработает три месяца, вербовщик получает 10 000 рублей, через полгода — еще 20 тыс. руб. и такую же сумму по истечению года работы новичка. 

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «Петро Велт Технолоджис», которая работает в ХМАО, платит сотрудникам премию за вербовку персонала. За привлечение специалистов работники получают 10 тысяч рублей.

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Сотрудники компании «Когалымгеофизика», которая сотрудничает с дочерними обществами «Роснефти» в ХМАО, получают денежное вознаграждение за привлечение специалистов в коллектив. За каждого приведенного на предприятие работника фирма выплачивает вербовщику 50 тысяч рублей. «„Когалымгеофизика“ выплачивает сотрудникам бонус за привлечение новых работников. Можно получить 50 тысяч рублей, если приведенный тобой специалист проработает год», — сообщил URA.RU представитель компании. Вознаграждение выплачивают в три этапа. Когда привлеченный сотрудник проработает три месяца, вербовщик получает 10 000 рублей, через полгода — еще 20 тыс. руб. и такую же сумму по истечению года работы новичка.  Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «Петро Велт Технолоджис», которая работает в ХМАО, платит сотрудникам премию за вербовку персонала. За привлечение специалистов работники получают 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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