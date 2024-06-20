20 июня 2024

На выполнение приказа мэра Екатеринбурга выделили почти 50 миллионов

Мэрия Екатеринбурга выделила 50 млн рублей на ремонт проспекта Ленина
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы закончат до 12 августа
Работы закончат до 12 августа Фото:

Администрация Екатеринбурга выложила 49,3 миллиона рублей для ремонта дороги на проспекте Ленина. Речь идет об участке от улицы Московской до Вайнера, следует из сайта госзакупок. Состояние дороги критиковал мэр Алексей Орлов, заявляя, что ему «становится стыдно» за город.

«Выполнение работ по проспекту Ленина от автомобильной дороги по улице Московской до улицы Вайнера. Протяженность участка 740 метров, площадь проезжей части — 15,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена контракта 49322463 рублей», — следует из описания контракта. Мэрия выберет подрядчика до 8 июля, а работы планирует закончить до 12 августа.

Внимание на состояние дорог Орлов заострил на заседании коллегии в администрации. Он отметил, что ремонт нужно делать срочно и как можно быстрее. На работы изначально выделяли 60 миллионов рублей. Замглавы Алексей Бубнов сообщал, что в этом сезоне в городе отремонтируют 24 участка. На это потратят около 1,5 миллиарда рублей.

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Администрация Екатеринбурга выложила 49,3 миллиона рублей для ремонта дороги на проспекте Ленина. Речь идет об участке от улицы Московской до Вайнера, следует из сайта госзакупок. Состояние дороги критиковал мэр Алексей Орлов, заявляя, что ему «становится стыдно» за город. «Выполнение работ по проспекту Ленина от автомобильной дороги по улице Московской до улицы Вайнера. Протяженность участка 740 метров, площадь проезжей части — 15,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена контракта 49322463 рублей», — следует из описания контракта. Мэрия выберет подрядчика до 8 июля, а работы планирует закончить до 12 августа. Внимание на состояние дорог Орлов заострил на заседании коллегии в администрации. Он отметил, что ремонт нужно делать срочно и как можно быстрее. На работы изначально выделяли 60 миллионов рублей. Замглавы Алексей Бубнов сообщал, что в этом сезоне в городе отремонтируют 24 участка. На это потратят около 1,5 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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