20 июня 2024

Стилист Zivert и ANNA ASTI назвал Екатеринбург самым стильным городом России

Стилист Николай Овечкин: Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Овечкин считает, что в Екатеринбурге много стилистов
Николай Овечкин считает, что в Екатеринбурге много стилистов Фото:

Звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, считает, что Екатеринбург выигрывает в плане моды у многих городов России. Об этом он заявил на шоу «ОК на связи!».

«Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации, абсолютно точно в этом уверен, потому что в свое время там выстрелили два больших ритейл-проекта. <…> Благодаря этим двум командам Екатеринбург на сегодняшний момент — один из самых стильных городов. Наверное, самый стильный город в России, потому что там каждый третий человек — стилист, и правда толковый, действующий стилист. В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — заявил Овечкин.

Ранее актриса Дарья Руденок, которая сыграла жительницу Ирбита в сериале «Ткачевы на связи» на ТНТ, призналась URA.RU, что считает Екатеринбург потрясающим городом. Ее особенно впечатлили огромные стеклянные бизнес-центры и чистые улицы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, считает, что Екатеринбург выигрывает в плане моды у многих городов России. Об этом он заявил на шоу «ОК на связи!». «Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации, абсолютно точно в этом уверен, потому что в свое время там выстрелили два больших ритейл-проекта. <…> Благодаря этим двум командам Екатеринбург на сегодняшний момент — один из самых стильных городов. Наверное, самый стильный город в России, потому что там каждый третий человек — стилист, и правда толковый, действующий стилист. В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — заявил Овечкин. Ранее актриса Дарья Руденок, которая сыграла жительницу Ирбита в сериале «Ткачевы на связи» на ТНТ, призналась URA.RU, что считает Екатеринбург потрясающим городом. Ее особенно впечатлили огромные стеклянные бизнес-центры и чистые улицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...