Стилист Zivert и ANNA ASTI назвал Екатеринбург самым стильным городом России

Стилист Николай Овечкин: Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации

21 июня 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Николай Овечкин считает, что в Екатеринбурге много стилистов Фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники» Звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, считает, что Екатеринбург выигрывает в плане моды у многих городов России. Об этом он заявил на шоу «ОК на связи!». «Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации, абсолютно точно в этом уверен, потому что в свое время там выстрелили два больших ритейл-проекта. <…> Благодаря этим двум командам Екатеринбург на сегодняшний момент — один из самых стильных городов. Наверное, самый стильный город в России, потому что там каждый третий человек — стилист, и правда толковый, действующий стилист. В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — заявил Овечкин. Ранее актриса Дарья Руденок, которая сыграла жительницу Ирбита в сериале «Ткачевы на связи» на ТНТ, призналась URA.RU, что считает Екатеринбург потрясающим городом. Ее особенно впечатлили огромные стеклянные бизнес-центры и чистые улицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, считает, что Екатеринбург выигрывает в плане моды у многих городов России. Об этом он заявил на шоу «ОК на связи!». «Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации, абсолютно точно в этом уверен, потому что в свое время там выстрелили два больших ритейл-проекта. <…> Благодаря этим двум командам Екатеринбург на сегодняшний момент — один из самых стильных городов. Наверное, самый стильный город в России, потому что там каждый третий человек — стилист, и правда толковый, действующий стилист. В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — заявил Овечкин. Ранее актриса Дарья Руденок, которая сыграла жительницу Ирбита в сериале «Ткачевы на связи» на ТНТ, призналась URA.RU, что считает Екатеринбург потрясающим городом. Ее особенно впечатлили огромные стеклянные бизнес-центры и чистые улицы.