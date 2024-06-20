Стилист Zivert и ANNA ASTI назвал Екатеринбург самым стильным городом России

Звездный стилист Николай Овечкин, который одевает популярных певиц Zivert и ANNA ASTI, считает, что Екатеринбург выигрывает в плане моды у многих городов России. Об этом он заявил на шоу «ОК на связи!».
«Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации, абсолютно точно в этом уверен, потому что в свое время там выстрелили два больших ритейл-проекта. <…> Благодаря этим двум командам Екатеринбург на сегодняшний момент — один из самых стильных городов. Наверное, самый стильный город в России, потому что там каждый третий человек — стилист, и правда толковый, действующий стилист. В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — заявил Овечкин.
Ранее актриса Дарья Руденок, которая сыграла жительницу Ирбита в сериале «Ткачевы на связи» на ТНТ, призналась URA.RU, что считает Екатеринбург потрясающим городом. Ее особенно впечатлили огромные стеклянные бизнес-центры и чистые улицы.
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