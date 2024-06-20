Москвичка из нового сериала про Екатеринбург: «Потрясающий город»

Актрису Дарью Руденок удивил Екатеринбург

20 июня 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Дарья Руденок снялась более чем в 20 кинопроектах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В июне на ТНТ вышел новый сериал о свердловчанах — «Ткачевы на связи». Наташа уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители остались в Екатеринбурге, а родная сестра Надя вышла замуж, родила ребенка и переехала вслед за мужем в Ирбит. Сыгравшая Надю актриса Дарья Руденок рассказала URA.RU, как появилась эта роль, чем удивил Екатеринбург и анонсировала новый проект. — Дарья, чем вас привлек сериал «Ткачевы на связи», почему вы решили в нем сниматься, что зацепило? — Здесь идеальное сочетание всех аспектов: и актерский состав, и команда создателей, которых я знала уже до этого, и, конечно, любимый телеканал ТНТ. Ну, как можно отказать ТНТ? А Good Story Media всегда делают офигительные продукты. Здесь идеальная пропорция качества и удовольствия от всего происходящего. Сериал снимали мои друзья, которые звонили мне и говорили, что это классная история, и они видят в этой роли именно меня. Плюс я узнала, что в «Ткачевых на связи» также снимается Никита Павленко (партнер Дарьи по сериалу «Закон каменных джунглей» — прим. URA.RU). Все это не оставило меня равнодушной. — В сериале вы играете Надю — жену и маму, которая задавлена бытом, но не теряет веселого нрава. Всегда ли вам удается оставаться позитивной в реальной жизни? — Признаюсь, это очень непросто. Если у меня дома бардак и я не могу сейчас выделить на это силы и время, потому что, например, надо читать сценарий или ехать на съемки, я стараюсь делегировать. Я понимаю, что погрузиться в бытовуху очень легко, если ты не можешь придумать какие-то обходные пути. Мне это незнакомо: когда ты убираешься, а за тобой ходит твой мужчина, который раскидывает вещи, а ты думаешь: «Я, в конце концов, женщина, а не посудомойка». Это удручает. Поэтому, мужчины, Бога ради, заботьтесь о своих женщинах, они все-таки нежные ласковые цветочки, нас нужно максимально изолировать от любых сложностей и давать чувствовать удовольствие от жизни. Дарья играет сестру главной героини, по сюжету она живет в Ирбите Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Ваша героиня Надя переехала в Ирбит вслед за мужем. Были когда-то в этом городе? Может что-то слышали о нем? — Я знаю, что там проходил шелковый путь, где шел товарообмен с Бухарой, Хивой, Китаем. Именно здесь появился мотоцикл «Урал». Я подготовилась! (смеется) Когда я приехала в Екатеринбург, сразу спросила: «Так, какой у вас здесь главный университет, завод? Что вы производите? Какая численность населения?» В школьные годы у нас не было экскурсий по Золотому кольцу, мы не ездили в другие города. Мне сейчас этого очень не хватает, по-настоящему прочувствовать Россию-матушку. Я была лишь в Подмосковье, Саратове, в Перми, но всегда наездом, поэтому мне очень жаль, что не хватает времени, чтобы выйти погулять и познакомиться с достопримечательностями. — А были прежде в Екатеринбурге? — В голове крутятся слова «Екб, Урал, пельмени» (смеется). Нет, ранее я у вас не была, но благодаря показу сериала «Ткачевы на связи» в Екатеринбурге у меня появилась возможность приехать к вам в гости. Когда мы прилетели и поехали в центр города, я заметила огромные стеклянные бизнес-центры, улицы такие чистые, все красиво, благородно и видно, что городом занимаются и делают это с любовью. Это впечатляет! У многих, в том числе и у меня, есть стереотипное мнение о регионах, но мне так хочется, чтобы этот миф был развеян, потому что Екатеринбург — потрясающий город. — Недавно закончились съемки фильма о группе «Комбинация», где вы снимались вместе с Аленой Апиной. Как вам работалось с ней? — С Аленой мы пересекались только на гриме: я зашла, ее красили, мы поздоровались, я вышла. Апина больше снималась с Настей Уколовой. Обожаю этот проект, но пока не время подробно о нем рассказывать. Но это будет разрыв и фурор. У нас особенный проект во всех отношениях, совсем другой масштаб, я такого масштаба никогда не видела. На презентации в Екатеринбурге актрису встретили радушно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Какую роль этот проект сыграл в вашей жизни? — Во-первых, я поработала наконец-то с Никитой Власовым (режиссер «Иваново счастье. Новые истории», «Лада Голд» — прим. URA.RU). Мы с ним давно знакомы и очень хотели поработать вместе, а тут [благодаря «Комбинации»] исполнилась моя мечта. Это же воля случая: ты должен быть мало-мальски похож на персонажа, чтобы пройти хорошо пробы. Мы [как-то] встретились на дне рождении, и Никита говорит: «А ты на гитаре играть умеешь?» Я говорю: «Нет, но я быстро учусь». Тогда он рассказал, что готовит сериал про группу «Комбинация» и дал мне возможность попробоваться на бас-гитаристку [Ольгу Ахунову]. Я приехала на пробы, а буквально через пару дней мне позвонили и сказали, что меня утвердили! Я прыгала до потолка от счастья, потому что это невероятно круто! — Я же правильно понимаю, что в «Комбинации» вы должны были играть Ольгу Ахунову с длинными волосами, а в «Ткачевы на связи» — Надю с короткими? Как вам удалось так быстро решить вопрос с прической? — У меня уже была короткая стрижка, когда меня утвердили. Они позвонили и спросили: «Можешь отрастить и осветлить волосы?» А я только-только вернулась к родному цвету волос, постриглась, так как я всю жизнь красилась в блондинку, и качество волос испортилось. Я ответила: «За два месяца я никак их не успею отрастить, даже если я их вот так вот буду вытягивать» (показывает, как тянет себя за волосы). Тогда Катя Одинцова, как я считаю, одна из лучших художников по гриму в истории кино, сделала мне парик. Мы с ней уже второй проект вместе работаем: в другом сериале она сделала такой парик, что никто не мог в это поверить. Доходило до того, что люди на площадке со мной не здоровались, меня не узнавал face-ID на моем телефоне. Та же история происходила на съемках «Комбинации». Руденок обещает, что сериал «Комбинации» впечатлит зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Возвращаясь к Никите Власову. Почему вам так хотелось поработать с ним? — Недавно я посмотрела интервью моего любимого актера Сэмюэл Л. Джексона, где он рассказывал о том, как работать с Квентином Тарантино и какой у него подход в работе. Я переслала это видео Никите и говорю: «Ты знаешь, что у тебя есть брат Квентин?» У нас на площадке всегда играет музыка между дублями, Никита приходит с огромной колонкой и раскачивает нас, проводит с нами много времени, пока мы сидим на гриме. У нас каждый дубль, вот я клянусь, каждый дубль из миллиарда начинается со слов «Итак, камера, мотор, энергия, начали!» Когда смена заканчивается, он говорит: «Ребята, мы все молодцы». Он подходит, всех обнимает и благодарит, ни одного человека не оставляет без внимания. Я говорю об этом и чувствую эту энергию внутри себя. Никита меняет людей, которые с ним работают, поэтому этот проект особенный априори. Определенно точно съемки с Никитой изменили меня, мне кажется, что я стала старше и мудрее. — В 2019 году вы попробовали себя в роли ведущей в шоу «Я твое счастье». Хотели бы вернуться к этой роли? — Да, очень хочу. Если Николай Борисович Картозия (гендиректор телеканала «Пятница» — прим URA.RU) когда-нибудь прочитает это интервью, пусть знает, что это был великолепный опыт. Я сделала, мне кажется, все, что только можно и даже больше в этой жизни. Правда, у меня случился после съемок эдакий экзистенциальный кризис, потому что я не понимала, что мне дальше делать по жизни: я прыгнула с парашютом, купалась с дельфинами, стреляла из всех видов оружия. Я не знаю, чем меня еще можно удивить. Но тогда я была еще слишком молода и неопытна, чтобы в полной мере проявить себя в этом амплуа. Зато сейчас я готова снова проживать этот опыт. — Известно, что вы увлекаетесь живописью и неоднократно говорили, что хотели бы организовать выставку, но что-то мешает. — Мешает лень (смеется). В моем окружении есть такие люди, к которым я могу прийти и сказать: «Вот моя коллекция, давайте выставляться». И они это сделают. Но пока у меня этой коллекции нет. Относительно работы в кино и в театре я супер дисциплинированный человек, у меня нет такого, что нет настроения, сил, я никогда не опаздываю на съемки. В истории с искусством я приверженец музы: мне захотелось сегодня нарисовать, я нарисовала, потом мне полгода не хочется, я не рисую. Это неправильно, но если ты хочешь стать профессионалом в каком-то деле, тебе нужно выделить на это 10 тысяч часов. Для художника, как и для писателя, очень важно рисовать ежедневно, вот хотя бы по чуть-чуть, по капельке. Но я эти не занимаюсь. Поэтому, несмотря на то, что я училась на дизайнера интерьера — у меня была и художественная живопись, и портреты, и построение фигуры человека и пейзажи нарисовать могу — я выбрала такое направление как абстракция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июне на ТНТ вышел новый сериал о свердловчанах — «Ткачевы на связи». Наташа уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители остались в Екатеринбурге, а родная сестра Надя вышла замуж, родила ребенка и переехала вслед за мужем в Ирбит. Сыгравшая Надю актриса Дарья Руденок рассказала URA.RU, как появилась эта роль, чем удивил Екатеринбург и анонсировала новый проект. — Дарья, чем вас привлек сериал «Ткачевы на связи», почему вы решили в нем сниматься, что зацепило? — Здесь идеальное сочетание всех аспектов: и актерский состав, и команда создателей, которых я знала уже до этого, и, конечно, любимый телеканал ТНТ. Ну, как можно отказать ТНТ? А Good Story Media всегда делают офигительные продукты. Здесь идеальная пропорция качества и удовольствия от всего происходящего. Сериал снимали мои друзья, которые звонили мне и говорили, что это классная история, и они видят в этой роли именно меня. Плюс я узнала, что в «Ткачевых на связи» также снимается Никита Павленко (партнер Дарьи по сериалу «Закон каменных джунглей» — прим. URA.RU). Все это не оставило меня равнодушной. — В сериале вы играете Надю — жену и маму, которая задавлена бытом, но не теряет веселого нрава. Всегда ли вам удается оставаться позитивной в реальной жизни? — Признаюсь, это очень непросто. Если у меня дома бардак и я не могу сейчас выделить на это силы и время, потому что, например, надо читать сценарий или ехать на съемки, я стараюсь делегировать. Я понимаю, что погрузиться в бытовуху очень легко, если ты не можешь придумать какие-то обходные пути. Мне это незнакомо: когда ты убираешься, а за тобой ходит твой мужчина, который раскидывает вещи, а ты думаешь: «Я, в конце концов, женщина, а не посудомойка». Это удручает. Поэтому, мужчины, Бога ради, заботьтесь о своих женщинах, они все-таки нежные ласковые цветочки, нас нужно максимально изолировать от любых сложностей и давать чувствовать удовольствие от жизни. — Ваша героиня Надя переехала в Ирбит вслед за мужем. Были когда-то в этом городе? Может что-то слышали о нем? — Я знаю, что там проходил шелковый путь, где шел товарообмен с Бухарой, Хивой, Китаем. Именно здесь появился мотоцикл «Урал». Я подготовилась! (смеется) Когда я приехала в Екатеринбург, сразу спросила: «Так, какой у вас здесь главный университет, завод? Что вы производите? Какая численность населения?» В школьные годы у нас не было экскурсий по Золотому кольцу, мы не ездили в другие города. Мне сейчас этого очень не хватает, по-настоящему прочувствовать Россию-матушку. Я была лишь в Подмосковье, Саратове, в Перми, но всегда наездом, поэтому мне очень жаль, что не хватает времени, чтобы выйти погулять и познакомиться с достопримечательностями. — А были прежде в Екатеринбурге? — В голове крутятся слова «Екб, Урал, пельмени» (смеется). Нет, ранее я у вас не была, но благодаря показу сериала «Ткачевы на связи» в Екатеринбурге у меня появилась возможность приехать к вам в гости. Когда мы прилетели и поехали в центр города, я заметила огромные стеклянные бизнес-центры, улицы такие чистые, все красиво, благородно и видно, что городом занимаются и делают это с любовью. Это впечатляет! У многих, в том числе и у меня, есть стереотипное мнение о регионах, но мне так хочется, чтобы этот миф был развеян, потому что Екатеринбург — потрясающий город. — Недавно закончились съемки фильма о группе «Комбинация», где вы снимались вместе с Аленой Апиной. Как вам работалось с ней? — С Аленой мы пересекались только на гриме: я зашла, ее красили, мы поздоровались, я вышла. Апина больше снималась с Настей Уколовой. Обожаю этот проект, но пока не время подробно о нем рассказывать. Но это будет разрыв и фурор. У нас особенный проект во всех отношениях, совсем другой масштаб, я такого масштаба никогда не видела. — Какую роль этот проект сыграл в вашей жизни? — Во-первых, я поработала наконец-то с Никитой Власовым (режиссер «Иваново счастье. Новые истории», «Лада Голд» — прим. URA.RU). Мы с ним давно знакомы и очень хотели поработать вместе, а тут [благодаря «Комбинации»] исполнилась моя мечта. Это же воля случая: ты должен быть мало-мальски похож на персонажа, чтобы пройти хорошо пробы. Мы [как-то] встретились на дне рождении, и Никита говорит: «А ты на гитаре играть умеешь?» Я говорю: «Нет, но я быстро учусь». Тогда он рассказал, что готовит сериал про группу «Комбинация» и дал мне возможность попробоваться на бас-гитаристку [Ольгу Ахунову]. Я приехала на пробы, а буквально через пару дней мне позвонили и сказали, что меня утвердили! Я прыгала до потолка от счастья, потому что это невероятно круто! — Я же правильно понимаю, что в «Комбинации» вы должны были играть Ольгу Ахунову с длинными волосами, а в «Ткачевы на связи» — Надю с короткими? Как вам удалось так быстро решить вопрос с прической? — У меня уже была короткая стрижка, когда меня утвердили. Они позвонили и спросили: «Можешь отрастить и осветлить волосы?» А я только-только вернулась к родному цвету волос, постриглась, так как я всю жизнь красилась в блондинку, и качество волос испортилось. Я ответила: «За два месяца я никак их не успею отрастить, даже если я их вот так вот буду вытягивать» (показывает, как тянет себя за волосы). Тогда Катя Одинцова, как я считаю, одна из лучших художников по гриму в истории кино, сделала мне парик. Мы с ней уже второй проект вместе работаем: в другом сериале она сделала такой парик, что никто не мог в это поверить. Доходило до того, что люди на площадке со мной не здоровались, меня не узнавал face-ID на моем телефоне. Та же история происходила на съемках «Комбинации». — Возвращаясь к Никите Власову. Почему вам так хотелось поработать с ним? — Недавно я посмотрела интервью моего любимого актера Сэмюэл Л. Джексона, где он рассказывал о том, как работать с Квентином Тарантино и какой у него подход в работе. Я переслала это видео Никите и говорю: «Ты знаешь, что у тебя есть брат Квентин?» У нас на площадке всегда играет музыка между дублями, Никита приходит с огромной колонкой и раскачивает нас, проводит с нами много времени, пока мы сидим на гриме. У нас каждый дубль, вот я клянусь, каждый дубль из миллиарда начинается со слов «Итак, камера, мотор, энергия, начали!» Когда смена заканчивается, он говорит: «Ребята, мы все молодцы». Он подходит, всех обнимает и благодарит, ни одного человека не оставляет без внимания. Я говорю об этом и чувствую эту энергию внутри себя. Никита меняет людей, которые с ним работают, поэтому этот проект особенный априори. Определенно точно съемки с Никитой изменили меня, мне кажется, что я стала старше и мудрее. — В 2019 году вы попробовали себя в роли ведущей в шоу «Я твое счастье». Хотели бы вернуться к этой роли? — Да, очень хочу. Если Николай Борисович Картозия (гендиректор телеканала «Пятница» — прим URA.RU) когда-нибудь прочитает это интервью, пусть знает, что это был великолепный опыт. Я сделала, мне кажется, все, что только можно и даже больше в этой жизни. Правда, у меня случился после съемок эдакий экзистенциальный кризис, потому что я не понимала, что мне дальше делать по жизни: я прыгнула с парашютом, купалась с дельфинами, стреляла из всех видов оружия. Я не знаю, чем меня еще можно удивить. Но тогда я была еще слишком молода и неопытна, чтобы в полной мере проявить себя в этом амплуа. Зато сейчас я готова снова проживать этот опыт. — Известно, что вы увлекаетесь живописью и неоднократно говорили, что хотели бы организовать выставку, но что-то мешает. — Мешает лень (смеется). В моем окружении есть такие люди, к которым я могу прийти и сказать: «Вот моя коллекция, давайте выставляться». И они это сделают. Но пока у меня этой коллекции нет. Относительно работы в кино и в театре я супер дисциплинированный человек, у меня нет такого, что нет настроения, сил, я никогда не опаздываю на съемки. В истории с искусством я приверженец музы: мне захотелось сегодня нарисовать, я нарисовала, потом мне полгода не хочется, я не рисую. Это неправильно, но если ты хочешь стать профессионалом в каком-то деле, тебе нужно выделить на это 10 тысяч часов. Для художника, как и для писателя, очень важно рисовать ежедневно, вот хотя бы по чуть-чуть, по капельке. Но я эти не занимаюсь. Поэтому, несмотря на то, что я училась на дизайнера интерьера — у меня была и художественная живопись, и портреты, и построение фигуры человека и пейзажи нарисовать могу — я выбрала такое направление как абстракция.