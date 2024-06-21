Врио губернатора ХМАО собирает обратную связь о визитах в муниципалитеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане после встречи с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком проходят анкетирование
Югорчане после встречи с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком проходят анкетирование Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собирает обратную связь о своих рабочих поездках по муниципалитетам. По итогам встреч с общественностью присутствовавшие на них югорчане получают QR-код со ссылкой на опрос из 12 пунктов, передает журналист URA.RU из Ханты-Мансийска.

«Участникам доступен QR-код со ссылкой. Можно оставить фидбэк как о месте и качестве проведения встреч, так и о проблемных вопросах, которые не удалось задать новому главе региона», — сообщает корреспондент.

В список вопросов входят следующие темы:

  • какие важные темы вам бы хотелось, но не удалось обсудить на этой встрече»;
  • какая проблема должна быть решена в первоочередном порядке в вашем муниципалитете»;
  • что понравилось или не понравилось в проведенной встрече»;
  • как часто следует проводить такие встречи с губернатором Югры»;
  • как изменилось ваше отношение к Кухаруку по итогам проведенной встречи».

Также можно оставить свои пожелания новому руководителю региона, которые он мог бы применить в своей деятельности на посту губернатора — не более двух. Анкета на портале «Открытый регион — Югра» доступна, только если выбрать поле для участников встречи. Для рядовых жителей, которые не попали на мероприятие, по-прежнему открыта возможность оставить комментарии к постам в telegram-канале врио губернатора Кухарука.

Ссылка QR-кода ведет на анкету из 12 пунктов
Ссылка QR-кода ведет на анкету из 12 пунктов
Фото:

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собирает обратную связь о своих рабочих поездках по муниципалитетам. По итогам встреч с общественностью присутствовавшие на них югорчане получают QR-код со ссылкой на опрос из 12 пунктов, передает журналист URA.RU из Ханты-Мансийска. «Участникам доступен QR-код со ссылкой. Можно оставить фидбэк как о месте и качестве проведения встреч, так и о проблемных вопросах, которые не удалось задать новому главе региона», — сообщает корреспондент. В список вопросов входят следующие темы: Также можно оставить свои пожелания новому руководителю региона, которые он мог бы применить в своей деятельности на посту губернатора — не более двух. Анкета на портале «Открытый регион — Югра» доступна, только если выбрать поле для участников встречи. Для рядовых жителей, которые не попали на мероприятие, по-прежнему открыта возможность оставить комментарии к постам в telegram-канале врио губернатора Кухарука.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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