Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собирает обратную связь о своих рабочих поездках по муниципалитетам. По итогам встреч с общественностью присутствовавшие на них югорчане получают QR-код со ссылкой на опрос из 12 пунктов, передает журналист URA.RU из Ханты-Мансийска.
«Участникам доступен QR-код со ссылкой. Можно оставить фидбэк как о месте и качестве проведения встреч, так и о проблемных вопросах, которые не удалось задать новому главе региона», — сообщает корреспондент.
В список вопросов входят следующие темы:
- какие важные темы вам бы хотелось, но не удалось обсудить на этой встрече»;
- какая проблема должна быть решена в первоочередном порядке в вашем муниципалитете»;
- что понравилось или не понравилось в проведенной встрече»;
- как часто следует проводить такие встречи с губернатором Югры»;
- как изменилось ваше отношение к Кухаруку по итогам проведенной встречи».
Также можно оставить свои пожелания новому руководителю региона, которые он мог бы применить в своей деятельности на посту губернатора — не более двух. Анкета на портале «Открытый регион — Югра» доступна, только если выбрать поле для участников встречи. Для рядовых жителей, которые не попали на мероприятие, по-прежнему открыта возможность оставить комментарии к постам в telegram-канале врио губернатора Кухарука.
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