ВСУ атаковали школу в Курской области

ВСУ атаковали неиспользуемую школу в Курской области. Также был нанесен ущерб имуществу местного населения. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей два года школы», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены три частных дома и один легковой автомобиль. Смирнов подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим собственникам в восстановлении и ремонте их имущества.
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ВСУ атаковали неиспользуемую школу в Курской области. Также был нанесен ущерб имуществу местного населения. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей два года школы», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены три частных дома и один легковой автомобиль. Смирнов подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим собственникам в восстановлении и ремонте их имущества.