Происшествия ВСУ атаковали школу в Курской области 26 июня 2024 в 15:04 Размер текста - 17 + В поврежденном здании ранее располагалась школа, заявил Алексей Смирнов Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали неиспользуемую школу в Курской области. Также был нанесен ущерб имуществу местного населения. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей два года школы», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены три частных дома и один легковой автомобиль. Смирнов подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим собственникам в восстановлении и ремонте их имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ атаковали неиспользуемую школу в Курской области. Также был нанесен ущерб имуществу местного населения. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей два года школы», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены три частных дома и один легковой автомобиль. Смирнов подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим собственникам в восстановлении и ремонте их имущества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям