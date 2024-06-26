ВСУ атаковали школу в Курской области

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разбитое окно, разрушения, обстрел, белгород
В поврежденном здании ранее располагалась школа, заявил Алексей Смирнов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали неиспользуемую школу в Курской области. Также был нанесен ущерб имуществу местного населения. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей два года школы», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены три частных дома и один легковой автомобиль. Смирнов подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим собственникам в восстановлении и ремонте их имущества.

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ВСУ атаковали неиспользуемую школу в Курской области. Также был нанесен ущерб имуществу местного населения. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей два года школы», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены три частных дома и один легковой автомобиль. Смирнов подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим собственникам в восстановлении и ремонте их имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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