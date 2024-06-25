В ХМАО возник ажиотажный спрос на дорогих свадебных фотографов

«Авито Услуги»: спрос на свадебных фотографов в ХМАО вырос почти на 40%

26 июня 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Свадебные фотографы являются самыми дорогими в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU У жителей ХМАО спрос на свадебных фотографов в июне вырос почти на 40%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Такие фотосессии являются самыми дорогими в регионе. «В июне 2024 года интерес югорчан к свадебным фотосессиям увеличился на 38% по сравнению с предыдущим годом. Объявлений от свадебных фотографов на платформе Авито за тот же период стало на 17% больше. Услуги свадебных фотографов — самые дорогие. Средняя цена на работу таких специалистов составляет от 4 тысяч рублей в час», — говорится в исследовании. Югорчане стали чаще брать в аренду и фотозоны для свадьбы. Со стартом сезона интерес молодоженов здесь вырос на 17% по сравнению с началом года. В то же время стоимость обычных фотосессий в регионе начинается от 2 тысяч рублей за час. В эту сумму фотографы включают работу на месте и обработку кадров. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах. Молодожены нередко предпочитают черно-белые оттенки с акцентными цветами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей ХМАО спрос на свадебных фотографов в июне вырос почти на 40%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Такие фотосессии являются самыми дорогими в регионе. «В июне 2024 года интерес югорчан к свадебным фотосессиям увеличился на 38% по сравнению с предыдущим годом. Объявлений от свадебных фотографов на платформе Авито за тот же период стало на 17% больше. Услуги свадебных фотографов — самые дорогие. Средняя цена на работу таких специалистов составляет от 4 тысяч рублей в час», — говорится в исследовании. Югорчане стали чаще брать в аренду и фотозоны для свадьбы. Со стартом сезона интерес молодоженов здесь вырос на 17% по сравнению с началом года. В то же время стоимость обычных фотосессий в регионе начинается от 2 тысяч рублей за час. В эту сумму фотографы включают работу на месте и обработку кадров. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно оформлять свадьбы в сдержанных тонах. Молодожены нередко предпочитают черно-белые оттенки с акцентными цветами.