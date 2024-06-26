Геологоразведочная компания из ХМАО предъявила претензии к нефтяным компаниям

Компания «Горизонт» из ХМАО судится с нефтяниками из-за сотен миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Геологи из ХМАО судятся с нефтяными компаниями из-за 200 миллионов рублей
Геологи из ХМАО судятся с нефтяными компаниями из-за 200 миллионов рублей Фото:

Геологоразведочная компания «Горизонт» из ХМАО подала иски на нефтяные компании из ЯНАО и Республики Коми. В суде она требует выплатить больше 200 миллионов рублей.

«ООО „Горизонт“ подало исковое заявление о взыскании денежных средств к АО „Мессояханефтегаз“ в арбитражный суд Тюменской области, сумма иска — 55736931,14 рублей. Сумма исковых требований ООО „Горизонт“ к ЗАО „Колванефть“ — 159129013,74 рублей», — указано в документах, размещенных на официальном сайте арбитражного суда. 

Суд принял заявление с претензиями к ямальской компании «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпрома и „Роснефти“ в Новом Уренгое) и назначил дату слушания. Рассмотрение иска к нефтяной компании „Колванефть“ из Усинска (Коми) отложено до июля.

Компания «Горизонт» находится в сложной финансовой ситуации: в отношении предприятия введено наблюдение в рамках дела о банкротстве, а счета арестованы налоговой. У организации сложности с выплатой зарплаты сотрудникам. По данным трудовой инспекции ХМАО, долг «Горизонта» перед сотрудниками на начало июня составляет 211 140 750 руб. 

 Агентство направило запросы в компании «Горизонт», «Мессояханефтегаз» и «Колванефть». На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что учредитель и директор компании «Горизонт» из ХМАО находится под следствием. На него завели уголовное дело из-за задержек по зарплате и подозрения в даче взяток.

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Геологоразведочная компания «Горизонт» из ХМАО подала иски на нефтяные компании из ЯНАО и Республики Коми. В суде она требует выплатить больше 200 миллионов рублей. «ООО „Горизонт“ подало исковое заявление о взыскании денежных средств к АО „Мессояханефтегаз“ в арбитражный суд Тюменской области, сумма иска — 55736931,14 рублей. Сумма исковых требований ООО „Горизонт“ к ЗАО „Колванефть“ — 159129013,74 рублей», — указано в документах, размещенных на официальном сайте арбитражного суда.  Суд принял заявление с претензиями к ямальской компании «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпрома и „Роснефти“ в Новом Уренгое) и назначил дату слушания. Рассмотрение иска к нефтяной компании „Колванефть“ из Усинска (Коми) отложено до июля. Компания «Горизонт» находится в сложной финансовой ситуации: в отношении предприятия введено наблюдение в рамках дела о банкротстве, а счета арестованы налоговой. У организации сложности с выплатой зарплаты сотрудникам. По данным трудовой инспекции ХМАО, долг «Горизонта» перед сотрудниками на начало июня составляет 211 140 750 руб.   Агентство направило запросы в компании «Горизонт», «Мессояханефтегаз» и «Колванефть». На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что учредитель и директор компании «Горизонт» из ХМАО находится под следствием. На него завели уголовное дело из-за задержек по зарплате и подозрения в даче взяток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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