Геологоразведочная компания из ХМАО предъявила претензии к нефтяным компаниям

Геологоразведочная компания «Горизонт» из ХМАО подала иски на нефтяные компании из ЯНАО и Республики Коми. В суде она требует выплатить больше 200 миллионов рублей.
«ООО „Горизонт“ подало исковое заявление о взыскании денежных средств к АО „Мессояханефтегаз“ в арбитражный суд Тюменской области, сумма иска — 55736931,14 рублей. Сумма исковых требований ООО „Горизонт“ к ЗАО „Колванефть“ — 159129013,74 рублей», — указано в документах, размещенных на официальном сайте арбитражного суда.
Суд принял заявление с претензиями к ямальской компании «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпрома и „Роснефти“ в Новом Уренгое) и назначил дату слушания. Рассмотрение иска к нефтяной компании „Колванефть“ из Усинска (Коми) отложено до июля.
Компания «Горизонт» находится в сложной финансовой ситуации: в отношении предприятия введено наблюдение в рамках дела о банкротстве, а счета арестованы налоговой. У организации сложности с выплатой зарплаты сотрудникам. По данным трудовой инспекции ХМАО, долг «Горизонта» перед сотрудниками на начало июня составляет 211 140 750 руб.
Агентство направило запросы в компании «Горизонт», «Мессояханефтегаз» и «Колванефть». На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что учредитель и директор компании «Горизонт» из ХМАО находится под следствием. На него завели уголовное дело из-за задержек по зарплате и подозрения в даче взяток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!