В Миассе на две недели закроют роддом

27 июня 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Рожениц распределят по другим клиникам Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) на две недели, с 8 по 22 июля, закроют роддом. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы № 2. «С 8 по 22 июля перинатальный центр закрывается на санитарно-гигиеническую обработку — так называемую „мойку“, и в этот период не будут заключаться контракты и принимать роды. В течение этих двух недель все противоэпидемические мероприятия будут проведены в полном объеме, и мы сможем вернуться к любимой работе», — сообщили в пресс-службе больницы. Прием рожениц ведется до 8:00 часов 8 июля. Возобновится — 22 июля так же в 8:00 часов.?? Основной поток рожениц, которым необходима плановая госпитализация для родоразрешения в период с 8 по 22 июля, будет направлен в областной перинатальный центр. В случае экстренной ситуации рожениц транспортируют в ближайший роддом, который находится в Златоусте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) на две недели, с 8 по 22 июля, закроют роддом. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы № 2. «С 8 по 22 июля перинатальный центр закрывается на санитарно-гигиеническую обработку — так называемую „мойку“, и в этот период не будут заключаться контракты и принимать роды. В течение этих двух недель все противоэпидемические мероприятия будут проведены в полном объеме, и мы сможем вернуться к любимой работе», — сообщили в пресс-службе больницы. Прием рожениц ведется до 8:00 часов 8 июля. Возобновится — 22 июля так же в 8:00 часов.?? Основной поток рожениц, которым необходима плановая госпитализация для родоразрешения в период с 8 по 22 июля, будет направлен в областной перинатальный центр. В случае экстренной ситуации рожениц транспортируют в ближайший роддом, который находится в Златоусте.