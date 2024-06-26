26 июня 2024

В Миассе на две недели закроют роддом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
Рожениц распределят по другим клиникам Фото:

В Миассе (Челябинская область) на две недели, с 8 по 22 июля, закроют роддом. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы № 2.

«С 8 по 22 июля перинатальный центр закрывается на санитарно-гигиеническую обработку — так называемую „мойку“, и в этот период не будут заключаться контракты и принимать роды. В течение этих двух недель все противоэпидемические мероприятия будут проведены в полном объеме, и мы сможем вернуться к любимой работе», — сообщили в пресс-службе больницы.

Прием рожениц ведется до 8:00 часов 8 июля. Возобновится — 22 июля так же в 8:00 часов.??

Основной поток рожениц, которым необходима плановая госпитализация для родоразрешения в период с 8 по 22 июля, будет направлен в областной перинатальный центр. В случае экстренной ситуации рожениц транспортируют в ближайший роддом, который находится в Златоусте.

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В Миассе (Челябинская область) на две недели, с 8 по 22 июля, закроют роддом. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы № 2. «С 8 по 22 июля перинатальный центр закрывается на санитарно-гигиеническую обработку — так называемую „мойку“, и в этот период не будут заключаться контракты и принимать роды. В течение этих двух недель все противоэпидемические мероприятия будут проведены в полном объеме, и мы сможем вернуться к любимой работе», — сообщили в пресс-службе больницы. Прием рожениц ведется до 8:00 часов 8 июля. Возобновится — 22 июля так же в 8:00 часов.?? Основной поток рожениц, которым необходима плановая госпитализация для родоразрешения в период с 8 по 22 июля, будет направлен в областной перинатальный центр. В случае экстренной ситуации рожениц транспортируют в ближайший роддом, который находится в Златоусте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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