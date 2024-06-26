В Челябинскую область не пустили 14 тонн баранины из Казахстана

27 июня 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Машину с бараниной в Россию не пустили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пункте пропуска «Бугристое» (Челябинская область) запрещен ввоз более 14 тонн баранины из Казахстана. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе уральского управления Россельхознадзора. «Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора 26 июня при осуществлении совместных с погрануправлением ФСБ России мероприятий в пункте предварительного уведомления „Бугристое“ Троицкого района задержало транспортное средство. Оно везло из Туркестанской области Республики Казахстан в Москву 14,1 тонны баранины», — сообщили в пресс-службе. В связи с отсутствием ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза было принято решение о запрете ввоза машины с животноводческим грузом на территорию РФ. Перевозчик, гражданин России, привлечен к административной ответственности по ч.2 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции животноводства). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пункте пропуска «Бугристое» (Челябинская область) запрещен ввоз более 14 тонн баранины из Казахстана. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе уральского управления Россельхознадзора. «Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора 26 июня при осуществлении совместных с погрануправлением ФСБ России мероприятий в пункте предварительного уведомления „Бугристое“ Троицкого района задержало транспортное средство. Оно везло из Туркестанской области Республики Казахстан в Москву 14,1 тонны баранины», — сообщили в пресс-службе. В связи с отсутствием ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза было принято решение о запрете ввоза машины с животноводческим грузом на территорию РФ. Перевозчик, гражданин России, привлечен к административной ответственности по ч.2 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции животноводства). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.