Бывший мэр Алапаевска, а ныне советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Сайгид Билалов 26 июня отправил среднего сына Шамиля в армию на срочную службу. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях.
«На срочную армейскую службу проводил среднего сына — Шамиля, который с малых лет осваивал технику спортивного самбо. Без лишнего пафоса и сентиментов уверен, в какое бы подразделение и род войск не отправили служить Шамиля, он исправно пронесет и военную армейскую честь, и погоны. Убежден! Знаю! Горжусь!» — написал советник губернатора на своей странице соцсети «ВКонтакте».
Старшего сына Билалова — Руслана — мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. В октябре военнослужащий попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре. В ноябре 2023-го Руслан получил новое ранение на фронте, из-за которого ему пришлось удалить глаз.
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