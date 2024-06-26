26 июня 2024

Советник Куйвашева отправил в армию второго сына. Видео

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Шамиль Билалов отправился служить 26 июня (архивное фото) Фото:

Бывший мэр Алапаевска, а ныне советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Сайгид Билалов 26 июня отправил среднего сына Шамиля в армию на срочную службу. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях.

«На срочную армейскую службу проводил среднего сына — Шамиля, который с малых лет осваивал технику спортивного самбо. Без лишнего пафоса и сентиментов уверен, в какое бы подразделение и род войск не отправили служить Шамиля, он исправно пронесет и военную армейскую честь, и погоны. Убежден! Знаю! Горжусь!» — написал советник губернатора на своей странице соцсети «ВКонтакте».

Старшего сына Билалова — Руслана — мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. В октябре военнослужащий попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре. В ноябре 2023-го Руслан получил новое ранение на фронте, из-за которого ему пришлось удалить глаз.

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Бывший мэр Алапаевска, а ныне советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Сайгид Билалов 26 июня отправил среднего сына Шамиля в армию на срочную службу. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях. «На срочную армейскую службу проводил среднего сына — Шамиля, который с малых лет осваивал технику спортивного самбо. Без лишнего пафоса и сентиментов уверен, в какое бы подразделение и род войск не отправили служить Шамиля, он исправно пронесет и военную армейскую честь, и погоны. Убежден! Знаю! Горжусь!» — написал советник губернатора на своей странице соцсети «ВКонтакте». Старшего сына Билалова — Руслана — мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. В октябре военнослужащий попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре. В ноябре 2023-го Руслан получил новое ранение на фронте, из-за которого ему пришлось удалить глаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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