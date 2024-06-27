Пробка образовалась из-за наезда фуры на ограждение
На трассе М-5 в Челябинской области 27 июня образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП с фурой. Грузовой автомобиль въехал в ограждение вблизи Миасса и заблокировал движение на Челябинск, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«27 июня на М-5 „Урал“ км 1792 грузовой автомобиль совершил наезд на барьерное ограждение. Пострадавших нет», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
Как URA.RU сообщил читатель, пробка растянулась на несколько километров. На место прибыли сотрудники ГАИ. Устранением последствий занимаются специалисты.
Причиной пробки стал наезд фуры на ограждение
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