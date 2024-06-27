Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробку из-за ДТП с фурой. Видео

Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробку из-за ДТП с фурой.Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка образовалась из-за наезда фуры на ограждение
Пробка образовалась из-за наезда фуры на ограждение Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 27 июня образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП с фурой. Грузовой автомобиль въехал в ограждение вблизи Миасса и заблокировал движение на Челябинск, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«27 июня на М-5 „Урал“ км 1792 грузовой автомобиль совершил наезд на барьерное ограждение. Пострадавших нет», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Как URA.RU сообщил читатель, пробка растянулась на несколько километров. На место прибыли сотрудники ГАИ. Устранением последствий занимаются специалисты.

Причиной пробки стал наезд фуры на ограждение
Причиной пробки стал наезд фуры на ограждение
Фото:

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На трассе М-5 в Челябинской области 27 июня образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП с фурой. Грузовой автомобиль въехал в ограждение вблизи Миасса и заблокировал движение на Челябинск, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «27 июня на М-5 „Урал“ км 1792 грузовой автомобиль совершил наезд на барьерное ограждение. Пострадавших нет», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Как URA.RU сообщил читатель, пробка растянулась на несколько километров. На место прибыли сотрудники ГАИ. Устранением последствий занимаются специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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