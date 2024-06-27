В отелях Екатеринбурга разобрали люксовые номера

В Екатеринбурге вырос спрос на люксовые номера в отелях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс проф мастерства. Горничные. Курган, подушка, кровать, постель, гостиница, гостиничный номер, гостиница воробьевы горы, горничная отеля, горничная
В большинстве популярных отелей Екатеринбурга нет свободных номеров Фото:

Спрос на бронирование номеров в отелях Екатеринбурга резко взлетел из-за приближающегося начала «Иннопрома». Корреспондент URA.RU позвонил в популярные отели города и узнал, где заселение еще возможно и сколько это стоит.

«Номеров свободных нет вообще. Никаких, даже стандартных», — рассказали в отеле «Вознесенский». На официальном сайте также недоступно бронирование номеров в период проведения промышленной выставки.

В Hyatt Regency забронировать номер получится только на 11 июля, тогда, когда международная выставка уже подойдет к концу. «На указанные вами даты, к сожалению, свободных номеров уже нет», — прокомментировали там. По завершении «Иннопрома» стоимость дипломатического люкса составляет — 102,5 тысячи рублей за ночь.

Свободных номеров нет и в отеле Ramada. В пятизвездочном отеле «Высоцкий» VIP-номер стоит от 50 до 55 тысяч рублей/ночь, однако попасть туда вряд ли получится, так как на сайте указано, что свободных мест в нужные даты нет. По телефону сотрудники отвечают, что вероятность отмены подтвержденных бронирований очень низкая и не предлагают альтернативных вариантов.

В конгресс-отеле «Екатеринбург» удалось найти несколько свободных номеров класса люкс. Три ночи, с 8 по 11 июля, обойдутся гостям от 105 до 147 тысяч рублей. В отеле «Онегин» нет люксовых номеров, но остались стандартные, стоимость проживания там от 111,2-125,7 тысяч рублей за три ночи в даты «Иннопрома». В отеле «AZIMUT Сити» забронировать номера на сайте нельзя, однако по телефону корреспонденту уточнили, что возможность заселиться еще есть. Для этого нужно заранее сообщить о количестве проживающих и датах заезда-выезда.

Международная промышленная выставка «Иннопром» откроется 8 июля и продлится до 11 июля. Мероприятие пройдет на площадке «Екатеринбург-Экспо».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спрос на бронирование номеров в отелях Екатеринбурга резко взлетел из-за приближающегося начала «Иннопрома». Корреспондент URA.RU позвонил в популярные отели города и узнал, где заселение еще возможно и сколько это стоит. «Номеров свободных нет вообще. Никаких, даже стандартных», — рассказали в отеле «Вознесенский». На официальном сайте также недоступно бронирование номеров в период проведения промышленной выставки. В Hyatt Regency забронировать номер получится только на 11 июля, тогда, когда международная выставка уже подойдет к концу. «На указанные вами даты, к сожалению, свободных номеров уже нет», — прокомментировали там. По завершении «Иннопрома» стоимость дипломатического люкса составляет — 102,5 тысячи рублей за ночь. Свободных номеров нет и в отеле Ramada. В пятизвездочном отеле «Высоцкий» VIP-номер стоит от 50 до 55 тысяч рублей/ночь, однако попасть туда вряд ли получится, так как на сайте указано, что свободных мест в нужные даты нет. По телефону сотрудники отвечают, что вероятность отмены подтвержденных бронирований очень низкая и не предлагают альтернативных вариантов. В конгресс-отеле «Екатеринбург» удалось найти несколько свободных номеров класса люкс. Три ночи, с 8 по 11 июля, обойдутся гостям от 105 до 147 тысяч рублей. В отеле «Онегин» нет люксовых номеров, но остались стандартные, стоимость проживания там от 111,2-125,7 тысяч рублей за три ночи в даты «Иннопрома». В отеле «AZIMUT Сити» забронировать номера на сайте нельзя, однако по телефону корреспонденту уточнили, что возможность заселиться еще есть. Для этого нужно заранее сообщить о количестве проживающих и датах заезда-выезда. Международная промышленная выставка «Иннопром» откроется 8 июля и продлится до 11 июля. Мероприятие пройдет на площадке «Екатеринбург-Экспо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...