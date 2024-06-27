В отелях Екатеринбурга разобрали люксовые номера

В Екатеринбурге вырос спрос на люксовые номера в отелях

В большинстве популярных отелей Екатеринбурга нет свободных номеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спрос на бронирование номеров в отелях Екатеринбурга резко взлетел из-за приближающегося начала «Иннопрома». Корреспондент URA.RU позвонил в популярные отели города и узнал, где заселение еще возможно и сколько это стоит.

«Номеров свободных нет вообще. Никаких, даже стандартных», — рассказали в отеле «Вознесенский». На официальном сайте также недоступно бронирование номеров в период проведения промышленной выставки.

В Hyatt Regency забронировать номер получится только на 11 июля, тогда, когда международная выставка уже подойдет к концу. «На указанные вами даты, к сожалению, свободных номеров уже нет», — прокомментировали там. По завершении «Иннопрома» стоимость дипломатического люкса составляет — 102,5 тысячи рублей за ночь.

Свободных номеров нет и в отеле Ramada. В пятизвездочном отеле «Высоцкий» VIP-номер стоит от 50 до 55 тысяч рублей/ночь, однако попасть туда вряд ли получится, так как на сайте указано, что свободных мест в нужные даты нет. По телефону сотрудники отвечают, что вероятность отмены подтвержденных бронирований очень низкая и не предлагают альтернативных вариантов.

В конгресс-отеле «Екатеринбург» удалось найти несколько свободных номеров класса люкс. Три ночи, с 8 по 11 июля, обойдутся гостям от 105 до 147 тысяч рублей. В отеле «Онегин» нет люксовых номеров, но остались стандартные, стоимость проживания там от 111,2-125,7 тысяч рублей за три ночи в даты «Иннопрома». В отеле «AZIMUT Сити» забронировать номера на сайте нельзя, однако по телефону корреспонденту уточнили, что возможность заселиться еще есть. Для этого нужно заранее сообщить о количестве проживающих и датах заезда-выезда.

Международная промышленная выставка «Иннопром» откроется 8 июля и продлится до 11 июля. Мероприятие пройдет на площадке «Екатеринбург-Экспо».