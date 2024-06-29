Сосо Павлиашвили составил завещание

30 июня 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Павлиашвили подтвердил, что все его отношения с близкими людьми оформлены документально Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известный певец Сосо Павлиашвили поделился информацией о том, что он составил завещание, распределив свое имущество между родственниками. Об этом стало известно во время его участия в шоу «Секрет на миллион», посвященном 60-летию исполнителя. «Мы все расписали. И завещание есть», — цитирует слова Сосо Павлиашвили «СтарХит». Таким образом певец подтвердил слова своей гражданской жены Ирины Патлах в ответ на вопросы о правовом статусе их отношений и имущественных вопросах. В ходе шоу Ирина Патлах рассказала о значении отношений с Павлиашвили, подчеркнув, что каждый член семьи имеет свою долю в общем деле. Это касается не только их, но и детей, родителей и близких. Таким образом, несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, Патлах не чувствует себя в подвешенном состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился информацией о том, что он составил завещание, распределив свое имущество между родственниками. Об этом стало известно во время его участия в шоу «Секрет на миллион», посвященном 60-летию исполнителя. «Мы все расписали. И завещание есть», — цитирует слова Сосо Павлиашвили «СтарХит». Таким образом певец подтвердил слова своей гражданской жены Ирины Патлах в ответ на вопросы о правовом статусе их отношений и имущественных вопросах. В ходе шоу Ирина Патлах рассказала о значении отношений с Павлиашвили, подчеркнув, что каждый член семьи имеет свою долю в общем деле. Это касается не только их, но и детей, родителей и близких. Таким образом, несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, Патлах не чувствует себя в подвешенном состоянии.