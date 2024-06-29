Сосо Павлиашвили составил завещание

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился информацией о том, что он составил завещание, распределив свое имущество между родственниками. Об этом стало известно во время его участия в шоу «Секрет на миллион», посвященном 60-летию исполнителя.
«Мы все расписали. И завещание есть», — цитирует слова Сосо Павлиашвили «СтарХит». Таким образом певец подтвердил слова своей гражданской жены Ирины Патлах в ответ на вопросы о правовом статусе их отношений и имущественных вопросах.
В ходе шоу Ирина Патлах рассказала о значении отношений с Павлиашвили, подчеркнув, что каждый член семьи имеет свою долю в общем деле. Это касается не только их, но и детей, родителей и близких. Таким образом, несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, Патлах не чувствует себя в подвешенном состоянии.
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