29 июня 2024

Сосо Павлиашвили составил завещание

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Пресс-конференция Сосо Павлиашвили в ТАСС. Москва, павлиашвили сосо
Павлиашвили подтвердил, что все его отношения с близкими людьми оформлены документально Фото:

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился информацией о том, что он составил завещание, распределив свое имущество между родственниками. Об этом стало известно во время его участия в шоу «Секрет на миллион», посвященном 60-летию исполнителя.

«Мы все расписали. И завещание есть», — цитирует слова Сосо Павлиашвили «СтарХит». Таким образом певец подтвердил слова своей гражданской жены Ирины Патлах в ответ на вопросы о правовом статусе их отношений и имущественных вопросах.

В ходе шоу Ирина Патлах рассказала о значении отношений с Павлиашвили, подчеркнув, что каждый член семьи имеет свою долю в общем деле. Это касается не только их, но и детей, родителей и близких. Таким образом, несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, Патлах не чувствует себя в подвешенном состоянии.

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Известный певец Сосо Павлиашвили поделился информацией о том, что он составил завещание, распределив свое имущество между родственниками. Об этом стало известно во время его участия в шоу «Секрет на миллион», посвященном 60-летию исполнителя. «Мы все расписали. И завещание есть», — цитирует слова Сосо Павлиашвили «СтарХит». Таким образом певец подтвердил слова своей гражданской жены Ирины Патлах в ответ на вопросы о правовом статусе их отношений и имущественных вопросах. В ходе шоу Ирина Патлах рассказала о значении отношений с Павлиашвили, подчеркнув, что каждый член семьи имеет свою долю в общем деле. Это касается не только их, но и детей, родителей и близких. Таким образом, несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, Патлах не чувствует себя в подвешенном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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