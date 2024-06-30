Садоводы и мэрия обсудят границы земель в двух СНТ Челябинска

В Челябинске 11 июля согласуют границы земельных участков в СНТ «Полет-1», а 15 июля — в СНТ «Трубопрокатчик». Садоводы смогут принять участие в обсуждении, сообщила 1 июля на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская.
«Границы земель в СНТ „Полет-1“ согласуют 11 июля, в СНТ „Трубопрокатчик-2“ — 15 июля. Собственники участков СНТ смогут принять участие в обсуждении», — рассказала Рыльская.
Горожане могут посмотреть результаты работы кадастровых инженеров на сайте мэрии или регионального Росреестра. Если предложенные границы участков не устраивают садоводов, они смогут составить обращение, приложить бумаги, чтобы в карту внесли изменения, и обратиться с возражениями.
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