30 июня 2024

Садоводы и мэрия обсудят границы земель в двух СНТ Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, дача, загородный дом, дачный участок, сад
В Челябинске 11 июля согласуют границы в СНТ «Полет-1», а 15 июля — в СНТ «Трубопрокатчик» Фото:

В Челябинске 11 июля согласуют границы земельных участков в СНТ «Полет-1», а 15 июля — в СНТ «Трубопрокатчик». Садоводы смогут принять участие в обсуждении, сообщила 1 июля на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская.

«Границы земель в СНТ „Полет-1“ согласуют 11 июля, в СНТ „Трубопрокатчик-2“ — 15 июля. Собственники участков СНТ смогут принять участие в обсуждении», — рассказала Рыльская.

Горожане могут посмотреть результаты работы кадастровых инженеров на сайте мэрии или регионального Росреестра. Если предложенные границы участков не устраивают садоводов, они смогут составить обращение, приложить бумаги, чтобы в карту внесли изменения, и обратиться с возражениями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 11 июля согласуют границы земельных участков в СНТ «Полет-1», а 15 июля — в СНТ «Трубопрокатчик». Садоводы смогут принять участие в обсуждении, сообщила 1 июля на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «Границы земель в СНТ „Полет-1“ согласуют 11 июля, в СНТ „Трубопрокатчик-2“ — 15 июля. Собственники участков СНТ смогут принять участие в обсуждении», — рассказала Рыльская. Горожане могут посмотреть результаты работы кадастровых инженеров на сайте мэрии или регионального Росреестра. Если предложенные границы участков не устраивают садоводов, они смогут составить обращение, приложить бумаги, чтобы в карту внесли изменения, и обратиться с возражениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...