Бренд Lamel, поддержавший теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России

01 июля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Продукцию заметили на маркетплейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Британский косметический бренд с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России. Косметику заметили на маркетплейсах. В частности, на Ozon по соответствующему запросу представлен ряд позиций от индивидуальных предпринимателей и магазинов. Аналогичная ситуация сложилась и на Wildberries, а также на «Яндекс Маркете». При этом доставку в основном обещают, начиная с 5 июля, но есть позиции, которые могут привезти «завтра» и «послезавтра». На площадках встречаются и положительные отзывы на эту продукцию, передает РИА Новости. В магазинах сетей «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое Яблоко» такой косметики в ассортименте по-прежнему нет. В октябре 2022 года британский бренд декоративной косметики Lamel Professional, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой «огненных» макияжей и назвал день теракта на Крымском мосту праздничным «днем хлопка». Минпромторг после этого проинформировал магазины о поддержке компанией террористических действий в России. Те, в свою очередь, объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи. Вслед за этим товары исчезли и с крупных онлайн-площадок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британский косметический бренд с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России. Косметику заметили на маркетплейсах. В частности, на Ozon по соответствующему запросу представлен ряд позиций от индивидуальных предпринимателей и магазинов. Аналогичная ситуация сложилась и на Wildberries, а также на «Яндекс Маркете». При этом доставку в основном обещают, начиная с 5 июля, но есть позиции, которые могут привезти «завтра» и «послезавтра». На площадках встречаются и положительные отзывы на эту продукцию, передает РИА Новости. В магазинах сетей «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое Яблоко» такой косметики в ассортименте по-прежнему нет. В октябре 2022 года британский бренд декоративной косметики Lamel Professional, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой «огненных» макияжей и назвал день теракта на Крымском мосту праздничным «днем хлопка». Минпромторг после этого проинформировал магазины о поддержке компанией террористических действий в России. Те, в свою очередь, объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи. Вслед за этим товары исчезли и с крупных онлайн-площадок.