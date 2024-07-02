Челябинская область и Узбекистан договорились о развитии туризма и авиаперелетов

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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, персики, фрукты, апельсин, груши
В Узбекистане ждут челябинских туристов Фото:

Делегация Самаркандской области Узбекистана находится с рабочим визитом в Челябинске, где обсуждаются перспективы сотрудничества в различных сферах. В ходе переговоров губернатора Челябинской области Алексея Текслера и хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова рассматриваются вопросы расширения взаимодействия в промышленности, туризме и образовании.

«Наши предприниматели отмечают взаимный интерес и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Уверен, что такой подход будет приносить новые практические результаты. Еще одно направление — туризм», — подчеркнул Алексей Текслер. Во время последнего визита в Ташкент глава региона уже обсудил запуск прямого авиасообщения между Челябинском и Самаркандом.

Губернатор выразил уверенность, что Челябинская область, занимающая второе место по несырьевому неэнергетическому экспорту в России, и Самаркандская область найдут новые точки роста в товарообороте, который уже показывает значительный рост. В рамках визита делегация из Узбекистана посетит крупные промышленные предприятия Челябинской области.

Обсуждаются также инициативы по укреплению связей в сельскохозяйственной сфере и возможности поставок продукции между регионами. Губернатор предложил подписать межрегиональное соглашение о сотрудничестве, аналогичное уже действующим договоренностям региона с Навоийской и Бухарской областями областями Узбекистана.

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Делегация Самаркандской области Узбекистана находится с рабочим визитом в Челябинске, где обсуждаются перспективы сотрудничества в различных сферах. В ходе переговоров губернатора Челябинской области Алексея Текслера и хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова рассматриваются вопросы расширения взаимодействия в промышленности, туризме и образовании. «Наши предприниматели отмечают взаимный интерес и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Уверен, что такой подход будет приносить новые практические результаты. Еще одно направление — туризм», — подчеркнул Алексей Текслер. Во время последнего визита в Ташкент глава региона уже обсудил запуск прямого авиасообщения между Челябинском и Самаркандом. Губернатор выразил уверенность, что Челябинская область, занимающая второе место по несырьевому неэнергетическому экспорту в России, и Самаркандская область найдут новые точки роста в товарообороте, который уже показывает значительный рост. В рамках визита делегация из Узбекистана посетит крупные промышленные предприятия Челябинской области. Обсуждаются также инициативы по укреплению связей в сельскохозяйственной сфере и возможности поставок продукции между регионами. Губернатор предложил подписать межрегиональное соглашение о сотрудничестве, аналогичное уже действующим договоренностям региона с Навоийской и Бухарской областями областями Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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