Челябинская область и Узбекистан договорились о развитии туризма и авиаперелетов

02 июля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

В Узбекистане ждут челябинских туристов Фото: Илья Московец © URA.RU Делегация Самаркандской области Узбекистана находится с рабочим визитом в Челябинске, где обсуждаются перспективы сотрудничества в различных сферах. В ходе переговоров губернатора Челябинской области Алексея Текслера и хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова рассматриваются вопросы расширения взаимодействия в промышленности, туризме и образовании. «Наши предприниматели отмечают взаимный интерес и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Уверен, что такой подход будет приносить новые практические результаты. Еще одно направление — туризм», — подчеркнул Алексей Текслер. Во время последнего визита в Ташкент глава региона уже обсудил запуск прямого авиасообщения между Челябинском и Самаркандом. Губернатор выразил уверенность, что Челябинская область, занимающая второе место по несырьевому неэнергетическому экспорту в России, и Самаркандская область найдут новые точки роста в товарообороте, который уже показывает значительный рост. В рамках визита делегация из Узбекистана посетит крупные промышленные предприятия Челябинской области. Обсуждаются также инициативы по укреплению связей в сельскохозяйственной сфере и возможности поставок продукции между регионами. Губернатор предложил подписать межрегиональное соглашение о сотрудничестве, аналогичное уже действующим договоренностям региона с Навоийской и Бухарской областями областями Узбекистана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегация Самаркандской области Узбекистана находится с рабочим визитом в Челябинске, где обсуждаются перспективы сотрудничества в различных сферах. В ходе переговоров губернатора Челябинской области Алексея Текслера и хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова рассматриваются вопросы расширения взаимодействия в промышленности, туризме и образовании. «Наши предприниматели отмечают взаимный интерес и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Уверен, что такой подход будет приносить новые практические результаты. Еще одно направление — туризм», — подчеркнул Алексей Текслер. Во время последнего визита в Ташкент глава региона уже обсудил запуск прямого авиасообщения между Челябинском и Самаркандом. Губернатор выразил уверенность, что Челябинская область, занимающая второе место по несырьевому неэнергетическому экспорту в России, и Самаркандская область найдут новые точки роста в товарообороте, который уже показывает значительный рост. В рамках визита делегация из Узбекистана посетит крупные промышленные предприятия Челябинской области. Обсуждаются также инициативы по укреплению связей в сельскохозяйственной сфере и возможности поставок продукции между регионами. Губернатор предложил подписать межрегиональное соглашение о сотрудничестве, аналогичное уже действующим договоренностям региона с Навоийской и Бухарской областями областями Узбекистана.