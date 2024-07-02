Свердловчане столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram

Жители Свердловской области последние сутки жалуются на работу мессенджера Telegram. По количеству тревожных обращений регион на втором месте в стране (17%). Это следует из данных портала «Сбой.рф».
Больше всего проблем возникло у жителей Москвы — 33%. Также сбои в большом количестве наблюдаются в Санкт-Петербурге — 10%, Московской области — 7% и Нижегородской области — 5%. Доля других регионов в рейтинге частоты жалоб — 2-3%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловской области стал хуже работать WhatsApp — у многих пользователей до сих пор не проходят звонки. По количеству жалоб область занимала первое место в стране.
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