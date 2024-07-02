02 июля 2024

Свердловчане столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, социальные сети, соцсети, telegram, телеграм
С чем связаны проблемы, пока неизвестно Фото:

Жители Свердловской области последние сутки жалуются на работу мессенджера Telegram. По количеству тревожных обращений регион на втором месте в стране (17%). Это следует из данных портала «Сбой.рф».

Больше всего проблем возникло у жителей Москвы — 33%. Также сбои в большом количестве наблюдаются в Санкт-Петербурге — 10%, Московской области — 7% и Нижегородской области — 5%. Доля других регионов в рейтинге частоты жалоб — 2-3%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловской области стал хуже работать WhatsApp — у многих пользователей до сих пор не проходят звонки. По количеству жалоб область занимала первое место в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области последние сутки жалуются на работу мессенджера Telegram. По количеству тревожных обращений регион на втором месте в стране (17%). Это следует из данных портала «Сбой.рф». Больше всего проблем возникло у жителей Москвы — 33%. Также сбои в большом количестве наблюдаются в Санкт-Петербурге — 10%, Московской области — 7% и Нижегородской области — 5%. Доля других регионов в рейтинге частоты жалоб — 2-3%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловской области стал хуже работать WhatsApp — у многих пользователей до сих пор не проходят звонки. По количеству жалоб область занимала первое место в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...