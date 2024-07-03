ВС РФ уничтожили американский танк Abrams одним ударом. Видео

03 июля 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Армия России на авдеевском направлении уничтожила танк Abrams ВСУ, пишет Минобороны РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ одним ударом ликвидировали американский танк М1 Abrams, который находится в распоряжении ВСУ в зоне конфликта на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Новость по теме Чем опасны танки Abrams, доставленные на Украину «Артиллеристы группировки войск „Центр“, применив высокоточный корректируемый снаряд „Краснополь“, уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении», — передает ведомство. Артиллерийский выстрел по танку был произведен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С». Военнослужащие России, получив координаты цели от расчета БПЛА, оперативно прибыли на огневую позицию. После наведения боевой машины на цель, они выпустили корректируемый боеприпас, который точно поразил танк украинской армии. Завершив боевую задачу, экипаж самоходной артиллерийской установки незамедлительно изменил огневую позицию. После этого были проведены маскировочные мероприятия боевой машины и военнослужащие укрылись в блиндаже. Ранее еще один американский танк был уничтожен под Авдеевкой. ВС РФ начали преследовать боевую машину Abrams, а позже нанесли по ней удар снарядом с FPV-дрона. Первый удар попал в район боекомплекта, после чего танк вспыхнул, проехал несколько сотен метров и свернул в лесополосу, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ одним ударом ликвидировали американский танк М1 Abrams, который находится в распоряжении ВСУ в зоне конфликта на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Артиллеристы группировки войск „Центр“, применив высокоточный корректируемый снаряд „Краснополь“, уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении», — передает ведомство. Артиллерийский выстрел по танку был произведен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С». Военнослужащие России, получив координаты цели от расчета БПЛА, оперативно прибыли на огневую позицию. После наведения боевой машины на цель, они выпустили корректируемый боеприпас, который точно поразил танк украинской армии. Завершив боевую задачу, экипаж самоходной артиллерийской установки незамедлительно изменил огневую позицию. После этого были проведены маскировочные мероприятия боевой машины и военнослужащие укрылись в блиндаже. Ранее еще один американский танк был уничтожен под Авдеевкой. ВС РФ начали преследовать боевую машину Abrams, а позже нанесли по ней удар снарядом с FPV-дрона. Первый удар попал в район боекомплекта, после чего танк вспыхнул, проехал несколько сотен метров и свернул в лесополосу, передает «Национальная служба новостей».