03 июля 2024

Музей в ХМАО превратят в дом моды эпохи СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей природы и человека устроит в Ханты-Мансийске модный девичник в стиле СССР
Музей природы и человека устроит в Ханты-Мансийске модный девичник в стиле СССР Фото:

Музей природы и человека зовет жительниц Ханты-Мансийска на ретро-девичник, где гостей нарядят в одежду эпохи СССР и научат делать макияж в стиле 50-х годов. Об этом URA.RU рассказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева.

«Девичник будет проходить в рамках работы выставки „Ретро. Кино. Мода“. Светлана Зонина, директор домашнего музея быта СССР, привезет порядка 50 предметов одежды и аксессуаров на девичник. Их можно будет примерить и сделать памятные фотографии», — поделилась с агентством собеседница.

А топовый визажист города научит посетительниц рисовать стрелки и красные губы, как это делали модницы в середине 20 века. Также югорчанкам расскажут историю появления некоторых предметов из ретро-мира.

Ранее URA.RU рассказывало о других предстоящих развлечений в ХМАО. Среди них, например, военно-патриотический слет в Пыть-Яхе, где организуют пенную вечеринку и полевую кухню. Также гостей научат разбирать и собирать автомат Калашникова и стрелять из пневматической винтовки.

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Музей природы и человека зовет жительниц Ханты-Мансийска на ретро-девичник, где гостей нарядят в одежду эпохи СССР и научат делать макияж в стиле 50-х годов. Об этом URA.RU рассказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева. «Девичник будет проходить в рамках работы выставки „Ретро. Кино. Мода“. Светлана Зонина, директор домашнего музея быта СССР, привезет порядка 50 предметов одежды и аксессуаров на девичник. Их можно будет примерить и сделать памятные фотографии», — поделилась с агентством собеседница. А топовый визажист города научит посетительниц рисовать стрелки и красные губы, как это делали модницы в середине 20 века. Также югорчанкам расскажут историю появления некоторых предметов из ретро-мира. Ранее URA.RU рассказывало о других предстоящих развлечений в ХМАО. Среди них, например, военно-патриотический слет в Пыть-Яхе, где организуют пенную вечеринку и полевую кухню. Также гостей научат разбирать и собирать автомат Калашникова и стрелять из пневматической винтовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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