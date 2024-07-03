Музей в ХМАО превратят в дом моды эпохи СССР

Музей природы и человека зовет жительниц Ханты-Мансийска на ретро-девичник, где гостей нарядят в одежду эпохи СССР и научат делать макияж в стиле 50-х годов. Об этом URA.RU рассказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева.
«Девичник будет проходить в рамках работы выставки „Ретро. Кино. Мода“. Светлана Зонина, директор домашнего музея быта СССР, привезет порядка 50 предметов одежды и аксессуаров на девичник. Их можно будет примерить и сделать памятные фотографии», — поделилась с агентством собеседница.
А топовый визажист города научит посетительниц рисовать стрелки и красные губы, как это делали модницы в середине 20 века. Также югорчанкам расскажут историю появления некоторых предметов из ретро-мира.
Ранее URA.RU рассказывало о других предстоящих развлечений в ХМАО. Среди них, например, военно-патриотический слет в Пыть-Яхе, где организуют пенную вечеринку и полевую кухню. Также гостей научат разбирать и собирать автомат Калашникова и стрелять из пневматической винтовки.
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