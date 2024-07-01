В ХМАО устроят военно-патриотический слет с пенной вечеринкой и автоматами

В Пыть-Яхе организуют военно-патриотический слет с мастер-классами по сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки. Развлекательной частью программы станет пенная вечеринка и полевая кухня. Афишу опубликовал руководитель проекта Александр Голованов.
«Приглашаем всех на наше мероприятие. Будет интересно», — написал Голованов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Слет приурочен ко Дню Ветерана боевых действий. Гостей научат разбирать и собирать автомат Калашникова и стрелять из пневматической винтовки. В программе развлечений югорчан также ждет пенная вечеринка и полевая кухня.
Накануне в Ханты-Мансийске прошел турнир по волейболу, посвященному Дню Ветерана боевых действий. В соревнованиях приняли участие бойцы СВО, представители организаций ветеранов и городской администрации, а также студенты Югорского госуниверситета.
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