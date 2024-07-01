01 июля 2024

В ХМАО устроят военно-патриотический слет с пенной вечеринкой и автоматами

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Жителей ХМАО научат собирать автомат Калашникова на военно-патриотическом слете в Пыть-Яхе
Жителей ХМАО научат собирать автомат Калашникова на военно-патриотическом слете в Пыть-Яхе Фото:

В Пыть-Яхе организуют военно-патриотический слет с мастер-классами по сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки. Развлекательной частью программы станет пенная вечеринка и полевая кухня. Афишу опубликовал руководитель проекта Александр Голованов.

«Приглашаем всех на наше мероприятие. Будет интересно», — написал Голованов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Слет приурочен ко Дню Ветерана боевых действий. Гостей научат разбирать и собирать автомат Калашникова и стрелять из пневматической винтовки. В программе развлечений югорчан также ждет пенная вечеринка и полевая кухня.

Накануне в Ханты-Мансийске прошел турнир по волейболу, посвященному Дню Ветерана боевых действий. В соревнованиях приняли участие бойцы СВО, представители организаций ветеранов и городской администрации, а также студенты Югорского госуниверситета.

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В Пыть-Яхе организуют военно-патриотический слет с мастер-классами по сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки. Развлекательной частью программы станет пенная вечеринка и полевая кухня. Афишу опубликовал руководитель проекта Александр Голованов. «Приглашаем всех на наше мероприятие. Будет интересно», — написал Голованов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Слет приурочен ко Дню Ветерана боевых действий. Гостей научат разбирать и собирать автомат Калашникова и стрелять из пневматической винтовки. В программе развлечений югорчан также ждет пенная вечеринка и полевая кухня. Накануне в Ханты-Мансийске прошел турнир по волейболу, посвященному Дню Ветерана боевых действий. В соревнованиях приняли участие бойцы СВО, представители организаций ветеранов и городской администрации, а также студенты Югорского госуниверситета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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