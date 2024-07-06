06 июля 2024

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024

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Футбольный манеж Урал. Екатеринбург, футбол, футбольные ворота, футбольный мяч
Игра завершилась со счетом 1:1 Фото:

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу 2024 года после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Матч завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти англичане были точнее», — сообщает ТАСС. Первый гол на 75-й минуте забил Бреэль Эмболо, но вскоре Букайо Сака сравнял счет, что привело к необходимости определения победителя в серии одиннадцатиметровых ударов.

Встреча на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе стала настоящим испытанием для обеих команд, которые демонстрировали высокий уровень мастерства и стремление выйти в следующий этап турнира. В итоге, благодаря успешно реализованным пенальти, английская команда обеспечила себе место в полуфинале.

Ранее в полуфинал вышли сборные Испании и Франции. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля.

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Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу 2024 года после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Матч завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти англичане были точнее», — сообщает ТАСС. Первый гол на 75-й минуте забил Бреэль Эмболо, но вскоре Букайо Сака сравнял счет, что привело к необходимости определения победителя в серии одиннадцатиметровых ударов. Встреча на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе стала настоящим испытанием для обеих команд, которые демонстрировали высокий уровень мастерства и стремление выйти в следующий этап турнира. В итоге, благодаря успешно реализованным пенальти, английская команда обеспечила себе место в полуфинале. Ранее в полуфинал вышли сборные Испании и Франции. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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