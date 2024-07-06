Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу 2024 года после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Матч завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти англичане были точнее», — сообщает ТАСС. Первый гол на 75-й минуте забил Бреэль Эмболо, но вскоре Букайо Сака сравнял счет, что привело к необходимости определения победителя в серии одиннадцатиметровых ударов.
Встреча на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе стала настоящим испытанием для обеих команд, которые демонстрировали высокий уровень мастерства и стремление выйти в следующий этап турнира. В итоге, благодаря успешно реализованным пенальти, английская команда обеспечила себе место в полуфинале.
Ранее в полуфинал вышли сборные Испании и Франции. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля.
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