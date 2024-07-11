Полиция задержала свердловского «покерного барона»

В Каменске-Уральском задержан мужчина, незаконно проводивший азартные игры

Силовую операцию провели сотрудники ОЭБ и ПК (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские задержали 38-летнего мужчину, незаконно проводившего игры по покеру. В отношении него возбуждено уголовное дело, скоро обвиняемый предстанет перед судом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах свердловских силовых структур.

«Мужчине инкриминируется ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр). По данным следствия, с 2022 по 2023 он арендовал помещение, которое оборудовал для азартных игр, и зазывал игроков», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.

Обвиняемый ранее был условно осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз его поймали каменские сотрудники ОЭБ и ПК, добавил глава пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых.