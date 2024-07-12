Жителей ХМАО накормят бесплатной ухой в День рыбака

Музейно-культурный центр в Нягани накормит югорчан бесплатной ухой в честь Дня рыбака. Дегустацию рыбного блюда с хантыйскими играми и тематическими мастер-классами проведут на этностойбище. Об этом URA.RU сообщила заведующая отделом научно-просветительской деятельности музея Дина Батршина.
«В программе праздника — выступление фольклорных коллективов из Октябрьского района. Будут работать различные площадки с мастер-классами, играми на рыбную тематику. И, обязательно, дегустация ухи. Ее сварят прямо на стойбище», — поделилась с агентством Батршина. День рыбака также считается праздником коренных народов Севера.
Также День рыбака отметят и в Березовском районе ХМАО. В Березово устроят гонки на катамаранах и выберут лучшего ловца рыбы. А в Мегионе организуют музыкальный фестиваль, на который гостей просят прийти в тельняшках.
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