В деле Тимура Иванова появился новый фигурант

В уголовном деле о хищениях в Минобороны России появился новый фигурант — бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков. Он дал показания против экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, ранее допрошенного в качестве свидетеля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ», — рассказали в органах ТАСС. Белков стал участником нового уголовного дела о хищениях в особо крупном размере, связанных с исполнением государственных контрактов на строительство в ДНР. Речь идет о миллиардных суммах, присвоенных при реализации проектов для нужд Минобороны РФ.
Уголовное дело, в рамках которого проходят допросы и аресты, было возбуждено в июне 2023 года. В процессе расследования оно было объединено с пятью другими делами, также связанными с хищениями средств, выделенных Минобороны на строительство и реконструкцию объектов в интересах армии. Общий ущерб, нанесенный преступными действиями, оценивается более чем в пять миллиардов рублей.
В числе фигурантов дела, кроме Андрея Белкова, оказались Юлия Мерваезова — бывшая первый заместитель министра строительства ДНР, и Вадим Выгулярный — экс-глава Главного военно-строительного управления №8. Оба арестованы и сотрудничают со следствием, подтверждая показания против Иванова. Кроме них, арестованы и другие участники схемы: Евгений Горбачев, бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ), а также бизнесмены Виталий Прудников (ООО «Технострой») и Илья Леонов (компания «Зодчий»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.