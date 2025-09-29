В деле Тимура Иванова появился новый фигурант

В деле о хищениях в Минобороны появился новый фигурант Белков
Уголовное дело, в рамках которого проходят аресты, было возбуждено в июне 2023 года
Уголовное дело, в рамках которого проходят аресты, было возбуждено в июне 2023 года

В уголовном деле о хищениях в Минобороны России появился новый фигурант — бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков. Он дал показания против экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, ранее допрошенного в качестве свидетеля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ», — рассказали в органах ТАСС. Белков стал участником нового уголовного дела о хищениях в особо крупном размере, связанных с исполнением государственных контрактов на строительство в ДНР. Речь идет о миллиардных суммах, присвоенных при реализации проектов для нужд Минобороны РФ.

Уголовное дело, в рамках которого проходят допросы и аресты, было возбуждено в июне 2023 года. В процессе расследования оно было объединено с пятью другими делами, также связанными с хищениями средств, выделенных Минобороны на строительство и реконструкцию объектов в интересах армии. Общий ущерб, нанесенный преступными действиями, оценивается более чем в пять миллиардов рублей.

В числе фигурантов дела, кроме Андрея Белкова, оказались Юлия Мерваезова — бывшая первый заместитель министра строительства ДНР, и Вадим Выгулярный — экс-глава Главного военно-строительного управления №8. Оба арестованы и сотрудничают со следствием, подтверждая показания против Иванова. Кроме них, арестованы и другие участники схемы: Евгений Горбачев, бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ), а также бизнесмены Виталий Прудников (ООО «Технострой») и Илья Леонов (компания «Зодчий»).

{{author.id ? author.name : author.author}}
