США заморозили всю помощь Грузии

Америка перенесла на неопределенный срок военные учения «Достойный партнер — 2024», заморозила помощь и приостановила интеграцию Грузии в Евросоюз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.
«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — сказала Зея. Также на неопределенный срок перенесены военные учения «Достойный партнер — 2024».
Заместитель госсекретаря США пояснила, что такое решение связано с «антидемократичными действиями грузинских властей», а также распространяемой для этого дезинформацией. По ее словам это подрывает евро-атлантический путь страны.
Лидеры Евросоюза (ЕС) не хотят видеть Грузию в составе объединения. Вступление страны в ЕС приостановлен, сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
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