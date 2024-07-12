12 июля 2024

США заморозили всю помощь Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
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Узра Зея заявила о распространении дезинформации грузинскими властями
Узра Зея заявила о распространении дезинформации грузинскими властями Фото:

Америка перенесла на неопределенный срок военные учения «Достойный партнер — 2024», заморозила помощь и приостановила интеграцию Грузии в Евросоюз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — сказала Зея. Также на неопределенный срок перенесены военные учения «Достойный партнер — 2024».

Заместитель госсекретаря США пояснила, что такое решение связано с «антидемократичными действиями грузинских властей», а также распространяемой для этого дезинформацией. По ее словам это подрывает евро-атлантический путь страны.

Лидеры Евросоюза (ЕС) не хотят видеть Грузию в составе объединения. Вступление страны в ЕС приостановлен, сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

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Америка перенесла на неопределенный срок военные учения «Достойный партнер — 2024», заморозила помощь и приостановила интеграцию Грузии в Евросоюз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея. «США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — сказала Зея. Также на неопределенный срок перенесены военные учения «Достойный партнер — 2024». Заместитель госсекретаря США пояснила, что такое решение связано с «антидемократичными действиями грузинских властей», а также распространяемой для этого дезинформацией. По ее словам это подрывает евро-атлантический путь страны. Лидеры Евросоюза (ЕС) не хотят видеть Грузию в составе объединения. Вступление страны в ЕС приостановлен, сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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