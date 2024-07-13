13 июля 2024
12 июля 2024

В оставшемся без воды селе Сосновском произошел мусорный коллапс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, мусор вывозят крайне редко
По словам местных жителей, мусор вывозят крайне редко Фото:

Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область), пожаловавшиеся президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Евгению Куйвашеву на многолетние проблемы с водой, столкнулись с еще одним бедствием — с городских мусорок почти не вывозят мусор. Об этом URA.RU рассказал с проблемой Александр.

«Местные жители постоянно отправляют фотографии забитых мусорок. Улицы все завалены, мусорки полные, почти ничего не вывозится, а даже если и вывозят, то часть отходов все равно остается. Эта проблема с мусором постоянна», — сказал собеседник.

По его словам, в ближайшее время будет составлено обращение в надлежащие органы по поводу проблемы. Помимо этого, местные жители жалуются на отсутствие воды во время жары — в июне она пропала минимум на неделю. Однако местные власти уже пообещали к осени восстановить заброшенную скважину.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Каменского городского округа. На момент публикации новости ответ получить не удалось. 

Также недавно Первоуральск столкнулся с мусорным коллапсом — регоператор разорвал контракт с оператором по транспортировке отходов и перенес мусорный полигон из Ревды в Староуткинск. В результате чего случился простой в вывозе мусора, а смена полигона дополнительно усложнила загрузку отходов. Уже возбуждено уголовное дело.

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Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область), пожаловавшиеся президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Евгению Куйвашеву на многолетние проблемы с водой, столкнулись с еще одним бедствием — с городских мусорок почти не вывозят мусор. Об этом URA.RU рассказал с проблемой Александр. «Местные жители постоянно отправляют фотографии забитых мусорок. Улицы все завалены, мусорки полные, почти ничего не вывозится, а даже если и вывозят, то часть отходов все равно остается. Эта проблема с мусором постоянна», — сказал собеседник. По его словам, в ближайшее время будет составлено обращение в надлежащие органы по поводу проблемы. Помимо этого, местные жители жалуются на отсутствие воды во время жары — в июне она пропала минимум на неделю. Однако местные власти уже пообещали к осени восстановить заброшенную скважину. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Каменского городского округа. На момент публикации новости ответ получить не удалось.  Также недавно Первоуральск столкнулся с мусорным коллапсом — регоператор разорвал контракт с оператором по транспортировке отходов и перенес мусорный полигон из Ревды в Староуткинск. В результате чего случился простой в вывозе мусора, а смена полигона дополнительно усложнила загрузку отходов. Уже возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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