Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область), пожаловавшиеся президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Евгению Куйвашеву на многолетние проблемы с водой, столкнулись с еще одним бедствием — с городских мусорок почти не вывозят мусор. Об этом URA.RU рассказал с проблемой Александр.
«Местные жители постоянно отправляют фотографии забитых мусорок. Улицы все завалены, мусорки полные, почти ничего не вывозится, а даже если и вывозят, то часть отходов все равно остается. Эта проблема с мусором постоянна», — сказал собеседник.
По его словам, в ближайшее время будет составлено обращение в надлежащие органы по поводу проблемы. Помимо этого, местные жители жалуются на отсутствие воды во время жары — в июне она пропала минимум на неделю. Однако местные власти уже пообещали к осени восстановить заброшенную скважину.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Каменского городского округа. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Также недавно Первоуральск столкнулся с мусорным коллапсом — регоператор разорвал контракт с оператором по транспортировке отходов и перенес мусорный полигон из Ревды в Староуткинск. В результате чего случился простой в вывозе мусора, а смена полигона дополнительно усложнила загрузку отходов. Уже возбуждено уголовное дело.
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