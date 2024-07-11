Регоператор объяснил мусорный коллапс в свердловском городе

Свердловский региональный оператор вышел на ночную уборку мусорных свалок

11 июля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мусор в городе Полевском перестали вывозить с 30 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Проблемы с вывозом мусора в Полевском (Свердловская область) связаны с разрывом контракта у регоператора с оператором по транспортировке отходов и переносом полигона из Ревды в Староуткинск. Об этом URA.RU заявили в «ТБО „Экосервис“», отвечая на запрос корреспондента агентства. «Договор с транспортировщиком, который был ранее заключен, прекратил свое действие 30 июня. За две недели до окончания его оператор на многих территориях значительно сократил выход мусора, что привело к переполнению контейнерных площадок. С 1 июля регоператор принял решение о самостоятельном вывозе отходов. В настоящее время „ТБО ‚Экосервис‘“ увеличивает парк техники. В несколько смен задействована собственная и частных лиц. Просим жителей с пониманием отнестись к работе спецтехники в позднее время суток», — объяснила директор ТБО «Экосервис» Анна Распопова. По ее словам, работы усложняет смена полигона для загрузки отходов. «Проблему осложнил полигон Ревды. Он с мая 2024 года прекратил допуск техники регионального оператора для загрузки отходов. Не помогло в решении этой проблемы и участие надзорных ведомств. С мая мусоровозы вынуждены ехать на полигон Староуткинска, который находится на расстоянии 100 километров от Полевского. Безусловно, время нахождения в пути сокращает время работы техники на площадках», — подчеркнула Распопова. Руководитель «ТБО» «Экосервис» пообещала, что ситуация в Полевском стабилизируется к концу июля. «Оптимальные сроки перехода к штатному режиму работы в течение ближайших двух недель. Новые графики вывоза отходов, не допускающие отклонений, будут сформированы до конца июля. Ситуация стабилизируется», — добавила она. Ранее жители Полевского пожаловались на то, что с 30 июня мусор в городе перестал вывозиться, так как у «ТБО „Экосервис“» истек контракт с оператором по транспортировке отходов. Из-за жары ситуация стала усугубляться. Жители обратились в администрацию и прокуратуру. Также жалобы на невывоз мусора поступали от жителей Первоуральска, Ревды, Верхнего Тагила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проблемы с вывозом мусора в Полевском (Свердловская область) связаны с разрывом контракта у регоператора с оператором по транспортировке отходов и переносом полигона из Ревды в Староуткинск. Об этом URA.RU заявили в «ТБО „Экосервис“», отвечая на запрос корреспондента агентства. «Договор с транспортировщиком, который был ранее заключен, прекратил свое действие 30 июня. За две недели до окончания его оператор на многих территориях значительно сократил выход мусора, что привело к переполнению контейнерных площадок. С 1 июля регоператор принял решение о самостоятельном вывозе отходов. В настоящее время „ТБО ‚Экосервис‘“ увеличивает парк техники. В несколько смен задействована собственная и частных лиц. Просим жителей с пониманием отнестись к работе спецтехники в позднее время суток», — объяснила директор ТБО «Экосервис» Анна Распопова. По ее словам, работы усложняет смена полигона для загрузки отходов. «Проблему осложнил полигон Ревды. Он с мая 2024 года прекратил допуск техники регионального оператора для загрузки отходов. Не помогло в решении этой проблемы и участие надзорных ведомств. С мая мусоровозы вынуждены ехать на полигон Староуткинска, который находится на расстоянии 100 километров от Полевского. Безусловно, время нахождения в пути сокращает время работы техники на площадках», — подчеркнула Распопова. Руководитель «ТБО» «Экосервис» пообещала, что ситуация в Полевском стабилизируется к концу июля. «Оптимальные сроки перехода к штатному режиму работы в течение ближайших двух недель. Новые графики вывоза отходов, не допускающие отклонений, будут сформированы до конца июля. Ситуация стабилизируется», — добавила она. Ранее жители Полевского пожаловались на то, что с 30 июня мусор в городе перестал вывозиться, так как у «ТБО „Экосервис“» истек контракт с оператором по транспортировке отходов. Из-за жары ситуация стала усугубляться. Жители обратились в администрацию и прокуратуру. Также жалобы на невывоз мусора поступали от жителей Первоуральска, Ревды, Верхнего Тагила.